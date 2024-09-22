İsrail, Al Jazeera’nin Batı Şeria’daki ofisini kapattı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) askerleri, Batı Şeria’daki Al Jazeera ofisine baskın düzenledi. Al Jazeera’de yer alan haberde, İsrail askerlerinin maskeli ve ağır silahlı oldukları, kanalın 45 gün kapatılmasını ve faaliyetlerini durdurmasını ‘emreden’ belgeyi Batı Şeria Haber Şefi Walid al-Omari’ye teslim ettiği belirtildi. Belgede ayrıca Al Jazeera’nin ‘terörü destekleme ve teşvik etmekle’ suçlandığı da yer aldı.

İsrail’deki faaliyetler durdurulmuştu

İsrail hükümeti, Mayıs 2024’te Al Jazeera kanalının ülke içindeki faaliyetlerini durdurmuştu. Al Jazeera haberinde, “Bu ilk kapatma kararı da 45 gün içindi, ancak yenilendi ve Al Jazeera gazetecileri hala ülke içinden haber yapamıyor. Baskının ardından al-Omari, İsrail askerlerinin ofise neler yapabileceğine dair endişelerini dile getirdi” denildi.



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