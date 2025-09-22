İngiltere’nin Filistin kararı tansiyonu yükseltti: Netanyahu’dan sert tepki

Birleşik Krallık’ın Filistin Devleti’ni resmen tanıma kararı, uluslararası diplomaside yeni bir döneme işaret etti. Başbakan Keir Starmer, adımı “iki devletli çözüm için umutları yeniden canlandırma çabası” olarak duyurdu. Ancak karar, İsrail yönetimi ve Batı’daki bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılandı.

Cooper’dan İsrail’e uyarı

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, BBC’ye yaptığı açıklamada İsrail’in bu kararı Batı Şeria’yı ilhak için gerekçe göstermemesi gerektiğini belirterek, “Bu karar, hem İsrail’in hem de Filistin’in güvenliği için atılmış bir adımdır” dedi. Cooper, bölgede barış ve adaletin korunmasının Londra’nın temel hedefi olduğunu vurguladı.

Netanyahu: Filistin devleti olmayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere’nin kararına sert sözlerle karşı çıktı. Netanyahu, Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyeceklerini söyledi. İsrail hükümet sözcüsü David Mencer ise bu adımı “İngiltere’nin Yahudi toplumuna ihaneti” olarak niteledi.

Hamas ve Filistin Yönetimi’nden farklı tepkiler

Hamas, kararı Filistin halkının haklarının tanınması yolunda “önemli bir adım” olarak değerlendirdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da kararı memnuniyetle karşıladı ve “Filistin’in, İsrail’le barış ve güven içinde yan yana yaşamasının yolu açılıyor” dedi.

Muhalefetten eleştiriler

İngiltere’deki Muhafazakâr Parti, hükümeti Hamas’ı ödüllendirmekle suçladı. Liberal Demokrat Parti lideri Ed Davey ise kararı “iki devletli çözüme giden yolda zorunlu bir adım” olarak destekledi ancak “sadece ilk basamak” olduğunu belirtti.

BM raporu ve artan gerilim

Geçtiğimiz hafta BM tarafından yayınlanan rapor, İsrail’i Gazze’de soykırım yapmakla suçladı. İsrail Dışişleri Bakanlığı ise raporu “Hamas yalanlarına dayalı, hukuk camiası için utanç verici” sözleriyle reddetti. Yaklaşık 65 bin kişinin hayatını kaybettiği savaşın gölgesinde alınan İngiltere kararı, bölgede tansiyonu daha da yükseltti.

