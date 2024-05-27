Rishi Sunak’ın duyurduğu askerlik modeli tepki çekti!

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın dün duyurduğu, ülkede 18 yaşını dolduran gençlerin 12 ay askerlik ya da her ay bir hafta sonunu ayırarak kamu hizmetinde bulunmalarını öngören plan, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Rishi Sunak: Bölünmüş bir gelecekle karşı karşıya

Rishi Sunak, dün yaptığı açıklamada, “Britanya bugün daha tehlikeli ve daha bölünmüş bir gelecekle karşı karşıya. Demokratik değerlerimizin tehdit altında olduğuna şüphe yok. İşte bu nedenle 18 yaşındakiler için 12 ay boyunca ya tam zamanlı askeri bir görevde ya da ayda bir hafta sonu toplum içinde, hasta insanlara yemek dağıtmak gibi gönüllü görevlerde geçirilecek cesur ve yeni bir ulusal hizmet modeli getireceğiz. Gençler değerli beceriler kazanacak, ülkemizi daha güvenli hale getirecek ve daha güçlü bir ulusal kültür inşa edecektir” ifadeleriyle yeni planı duyurmuştu.

Rishi Sunak’ın oy kaybedeceği düşünülüyor

Sosyal medya kullanıcıları, Sunak’ın tanıttığı yeni modele tepki gösterdi. Sunak’ın ‘oy kaybedeceğini’ belirten kullanıcılardan biri, “Bu size 18 yaşındaki herkesin oyunu kaybettirdi” ifadelerini kullanırken, diğer bir kullanıcı da “Artık yeniden seçilmeyi gerçekten istemediğinize ikna oldum. Kafanıza göre çaresiz politikalar uyduruyorsunuz, tamamen delilik. Kimse ulusal hizmet istemiyor, ne halk, ne silahlı kuvvetler, hatta ne de politikacılarınız. Artık gitme zamanınız geldi” dedi.

James Cleverly’den tepki çeken açıklama

Sunak’ın yaptığı paylaşıma benzer paylaşım yapan İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly de tepkilerden nasibini aldı. Cleverly’nin paylaşımının altında şu ifadeler yer aldı:

“Delirmiş olmalısın. Şu anda dümensiz bir gemide saçma sapan şeylerle uğraşıyorsunuz. Gidin. Sanki kasıtlı olarak seçimi kaybetmeye çalışıyorsunuz.”

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkede genel seçimlerin 4 Temmuz’da yapılacağını duyurdu.

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