İsrail devlet televizyonu: Gazze’ye kara harekatı hazırlıklarını tamamladı

İsrail resmi devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne kara operasyonu yapmak için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

KAN’ın haberinde, Gazze sınırı bölgesinde üç günden bu yana İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında herhangi bir çatışma yaşanmadığı belirtildi.

Kuvvetlerin hareketi ve konumlandırılması da dahil olmak üzere tüm gelişmelerin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne girmek için hazırlıklarını tamamladığını gösterdiği ifade edilen haberde, Gazze’ye yapılacak kara harekâtının, savaşın “Yahudi yerleşim birimlerinin silahlı Filistinlilerden temizlenmesinden sonraki” ikinci aşaması olduğu aktarıldı.

İsrail savaş uçakları bir okulu vurdu

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerini ve içinde evlerini terk eden insanların sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait bir okulu vurduğu bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, İsrail, Gazze’nin güney kesimindeki Han Yunus Mülteci Kampı’nda UNRWA’ya ait okullardan birini vurdu.

Evlerini terk etmek zorunda kalanların sığındığı UNRWA’ya yönelik saldırıda ölenler ve yaralananlar oldu.

İsrail savaş uçakları, yine Han Yunus’taki Havuz bölgesinde evlerini terk edenlerin sığındığı Ahmed Abdulaziz Okulu’nun izleyiciyle buluştuğu bir evi hedef aldı. Hava saldırıları sonucunda ölenlerin ve yaralananların olduğu belirtildi.

WAFA’nın başka bir haberinde ise Han Yunus’un ülkesinde bulunan el-Bekri ailesinin hedef alındığı İsrail hava saldırısı sonucu, aralarında 7’si çocuk olmak üzere en az 9 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Ağır bombardıman sonucu yıkılan evin enkazında henüz insanların içinde bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, bakanlığın resmi Facebook bölümünde yaptığı paylaşımda, Han Yunus ve Mısır sınırına yakın Rafah’a yönelik düzenlenen İsrail hava saldırılarında, çoğunluğun çocuk ve kadınlardan oluşan ölenlerin olduğunu kaydetti. Kudra, can kaybı ve yaralanmalara ilişkin bilgi verir.

Refah’taki saldırının düzenlendiği bölgedeki görgü tanıklarının aktarıldığına göre, İsrail savaş uçaklarının hedef alındığı iki evde 20 kişinin bulunabileceği belirtildi.

Yine Gazze’deki Nusayrat Mülteci Kampı’na yönelik İsrail hava saldırılarında küçük bir hayatında kaybedilen ve yaralananların bulunduğu aktarıldı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze’nin Cibalya bölgesinin vurduğu evde 13 Filistinlinin kaybettiği ve çoğunluğun çocuk ve kadınlardan oluştuğu 15 kişiden de yaralandığı belirtildi. Ayrıca, para birimlerinde Tel el-Heva Mahallesi’ndeki sivillerin ikamet ettiği binalara düzenlenen İsrail saldırıları nedeniyle ölenler ve yaralananların enkazından çıkarılmaya çalışıldığı vurgulandı.

İsrail ordusu Hizbullah’ın bazı hedeflerine saldırdı

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’ın bazı hedeflerine saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth’un haberine göre, İsmi verilmeyen bir İsrail Ordu Sözcüsü konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ordusu mensubu unsurların, Hizbullah’ın bazı hedeflerine saldırdığını söyleyen sözcü, ayrıntılı bilgi vermedi.

Lübnan Hizbullahı’na yakınlığıyla bilinen El-Meyadin televizyon kanalının haberinde ise İsrail savaş uçaklarının Lübnan’ın güneyinde yer alan Duf Dağı bölgesindeki Şuba ve El-Adise köylerindeki Hizbullah hedeflerine saldırdığı aktarıldı.

İsrail-Filistin çatışması abluka altındaki Gazze Şeridi’nde şiddetli savaş halini alırken İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı. Bölge son günlerde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor. Sınırdaki çatışmalarda 8 Ekim’den bu yana 10 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail-Filistin hava saldırıları nasıl başladı?

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 304’ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İsrail’in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim’de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 10 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

Son olarak, İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim’de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28’i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

