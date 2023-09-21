ABD’de Yaşlılık Tartışması: 96 Yaşındaki Yargıç Açığa Alındı

96 yaşındaki ABD federal yargıcı açığa alındı. Sağlık sorunları gerekçe gösterilirken yargıç ise bir sorunu olmadığını söylüyor.

ABD’de ülkenin en yaşlı federal yargıcı Pauline Newman, çalışma yeteneğiyle ilgili şüpheler nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. Ancak Newman’ın kendi uzmanı, onun “herhangi bir bozukluğu” olmadığını söylüyor.

96 yaşındaki ABD’nin en yaşlı federal yargıcı, daha önce bir soruşturmayı reddetmesinin ardından, çalışma kabiliyetine ilişkin şüpheler nedeniyle görevden uzaklaştırıldı.

Personelle yapılan bir röportajda, 1984 yılında dönemin Başkanı Ronald Reagan tarafından temyiz mahkemesine atanan Pauline Newman’ın “hafıza kaybı, zayıf anlama ve kafa karışıklığı dahil önemli zihinsel sorunlardan muzdarip olabileceğine dair kanıtlar ortaya çıkarıldı” denildi.

Temyiz mahkemesi hükümet sözleşmeleri, patentler ve ticari markalarla ilgili davalara bakıyor. ABD’de federal hakimler için belirlenmiş bir emeklilik yaşı yok. Bir sorun olmaması durumunda ömür boyu görev yapabiliyorlar.

Çalışma arkadaşları, Newman’ın çok yavaş çalıştığından ve sıklıkla kafası karışık, gergin ve tartışmacı olduğundan şikayetçiydi.

Her ne kadar iş yükü zaten azalmış olsa da Newman’ın davalar hakkında görüş bildirmesi diğer hakimlere göre dört kat daha uzun sürüyor.

96 yaşındaki Newman, mahkemenin seçtiği nörolog ve psikiyatristin muayenesini reddettiği için bir yıl uzaklaştırma cezası aldı. Yargı konseyi, işbirliği yapmayı reddetmeye devam etmesi halinde uzaklaştırmanın uzatılabileceğini söyledi.

Newman, kararı hukuka aykırı ve kişisel düşmanlığın sonucu olarak nitelendirdi.

Newman’ın psikiyatristi Regina Carney, Newman’ın “hâkim olarak görevlerini yerine getirmesine engel olacak önemli bir duygusal, tıbbi veya psikiyatrik engeli olmadığını” söyledi.

Olay, aralarında siyasetçilerin de bulunduğu ABD’de sorumlu pozisyonlarda bulunan birçok kişinin yaşlılığıyla ilgili tartışmayı bir kez daha alevlendirebilir.

81 yaşındaki Cumhuriyetçi Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell geçtiğimiz günlerde basın toplantılarında yanlış ateşlemelerle manşetlere çıkmıştı.

Cumhuriyetçi Chuck Grassley (89) ve Demokrat Dianne Feinstein (90) dahil diğer üç senatör McConnell’den bile daha yaşlı.

Yaş da gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde önemli bir konu. Görevdeki Başkan Joe Biden 80, Cumhuriyetçi rakibi eski Başkan Donald Trump ise 77 yaşında.

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

