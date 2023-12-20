İsrail ‘yanlışlıkla öldürdü! Baba isyan etti

İsrail ordusunun Gazze’de “yanlışlıkla” öldürdüğünü duyurduğu 3 esirden Alon Shamriz’in babası Avi Shamriz, Binyamin Netanyahu hükümetine, “Oğlumu iki kez öldürdünüz.” şeklinde seslendi.

İsrail’in öldürdüğü esirir babası: Oğlumu iki kez öldürdünüz

NBC News’den Hallie Jackson’a konuşan baba Shamriz, hükümetin, 7 Ekim’de Hamas’ın oğlunu almasına izin verdiğini, 14 Aralık’ta da oğlunu öldürdüğünü belirterek, “Oğlumu iki kez öldürdünüz.” dedi.

Netanyahu hükümetinin ülkeye hizmet edebilecek kapasitede olmadığını vurgulayan Shamriz, “Ülke olarak, toplum olarak bizi hak etmiyorlar. Onlar bizim liderlerimiz değil. Yalnızca kendilerini, koltuklarını ve ceplerini düşünüyorlar.” ifadelerini kullandı.

Gazze’de esir olarak tutulan İsraillilerin geri dönmesi için hükümetin çaba göstermediğini söyleyen Shamriz, “Rehineleri düşünmüyorlar.” diye konuştu.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze’de 15 Aralık’ta 3 İsrailli esiri “yanlışlıkla” öldürdüğünü duyurmuştu.

Yanlışlıkla öldürülen esirin şehit ilan edilmesi istendi

“Yanlışlıkla” öldürülen esirlerden biri olan 26 yaşındaki Alon Shamriz’in ailesi oğullarının “şehit” olarak kaydedilmesi talebinde bulunmuş ancak İsrail medyası söz konusu talebin İsrail ordusu tarafından reddedildiğini bildirmişti.

Oğullarının ölümünün koşullarını “trajik” olarak niteleyen aile, Shamriz’in diğer esirlerle birlikte “özgürlüğe giden yolda savaştığını”, elbisesiz olmaları ve beyaz bayrak taşımalarına rağmen İsrail ordusunun onlara ateş açtığını ifade etmişti.

Aile, bu koşullar altında bu 3 esirin de “savaşırken ölen İsrail ordusunun şehitleri” şeklinde tanınmasının uygun olacağını belirtmişti.

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İsrail’in Gazze’yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme” gerekçesiyle İsrail’e 7 Ekim’de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim’deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200’ü kadın olmak üzere, 19 bin 667 Filistinli öldü. Enkazda binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana 132’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 464 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım’da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan “insani arada” 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 302 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 24 Lübnanlı sivil, 115 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze’de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

40 esirin serbest bırakılması karşılığında 1 hafta “insani ara” önerildi

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Hamas’ın Gazze Şeridi’ndeki 40 esirin serbest bırakılması karşılığında en az 1 hafta çatışmalara “insani ara” verilmesi önerisinde bulunduğunu yazdı.

“Walla News” isimli internet sitesinde yer alan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan habere göre, Tel Aviv yönetimi, Hamas ile yeni bir esir takası mutabakatına varılması için önerisini Katar’a iletti.

Gazze’deki 40 İsrailli esirin serbest bırakılması karşılığında en az 1 hafta “insani ara” öneren Tel Aviv, yeni bir mutabakata varılması halinde İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin bir kısmının da serbest bırakılması teklifinde bulundu.

Söz konusu öneriyi İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Şefi David Barnea, bu hafta başında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William (Bill) Burns ile Polonya’nın başkenti Varşova’da yaptığı görüşmede dile getirdi.

Haberde, Hamas’ın bu öneriye yönelik yanıtına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Hamas’tan daha önce yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları tamamen durmadığı sürece, esir takası konusunda herhangi bir müzakere sürecine girmeyeceğini bildirmişti.

Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım’da 4 günlük esir takası mutabakatı kapsamında Gazze’deki çatışmalara “insani ara” verilmişti. Bu mutabakat 3 gün daha uzatılmış ve bu kapsamda 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

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