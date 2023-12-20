Nattokinaz Alzheimer için de umut olabilir

Nattokinaz fermente soya fasulyesinden yapılan geleneksel bir Japon yemeği olan natto’da bulunan bir enzimdir (protein). Nattokinaz alzheimer için de önleyici olarak kullanılabilir.

Nattokinaz, geleneksel Japon yemeği Natto’daki soya fasulyesi Bacillus subtilis natto bakterisinin işlenmesiyle ortaya çıkan bir enzim.

Besin açısından zengin olan natto, kalsiyum, bakır, demir, magnezyum, potasyum, C vitamini ve çinko içerir.

Nattokinazın iddia edilen kalple ilgili faydaları, vücudunuzda aşağıdaki doğal olarak oluşan proteinlerin aktivitelerini artırarak ortaya çıkar:

Doku plazminojen aktivatörü (tPA) ve ürokinaz. Nattokinaz ayrıca kan pıhtılarının yapısal bir bileşeni (parçası) olan fibrini doğrudan parçalayabilir.

Nattokinaz Alzheimer için umut vadediyor

Kalp sağlığına faydalarının yanı sıra Nattokinaz Alzheimer ve diğer nörolojik hastalıklar için potansiyel bir tedavi olarak umut vaat ediyor.

Araştırmalar halen devam ediyor olsa da, hayvan çalışmaları, nattokinazın, birbirine bağlanan ve Alzheimer ve Parkinson hastalıklarının ilerlemesinde rol oynayan fibröz proteinler olan amiloid fibrillerini parçalayabildiğini gösteriyor.

Nattokinazın ayrıca asetilkolinesterazı azalttığı da gösterilmiştir.

Nattokinase nedir sorusuna daha kapsamlı bir yanıt için bu makaleyi de okuyabilirsiniz

Nattokinaz alzheimer hastalığının yanı sıra felç geçirmiş kişilerde beyin fonksiyonunun iyileştirilmesine de yardımcı olabilir.

Araştırmalar, nattokinazın felç sonrası bilişsel bozuklukların tedavisinde umut vaat ettiğini gösteriyor. Hayvan çalışmalarında, irisin hormonunun kan seviyelerini artırarak nörojenezi teşvik ettiği ortaya çıktı.

Bu sonuçlar ümit verici olsa da, daha büyük, yüksek kalitede, plasebo kontrollü çalışmalara hâlâ ihtiyaç var.

Nattokinaz felci de önleyebilir

Nattokinazın nöroprotektif etkileri de olabilir ve felcin önlenmesine yardımcı olabilir.

Nattokinaz, hipertansiyon ve kan pıhtıları dahil felç risk faktörlerini azaltmanın yanı sıra, doğumda kadın olarak belirlenen kişilerde von Willebrand faktöründe (vWF) bir düşüşle ilişkilidir.

vWF doğal olarak oluşan bir proteindir, ancak bunun fazlası daha yüksek felç riskiyle bağlantılı olabilir. Dolayısıyla daha az vWF felç riskini azaltabilir.

Başka bir küçük çalışmada, nattokinazın standart bakım (SOC) ile birleştirilmesi felç rehabilitasyonuna yardımcı olabilir.

60 günlük nattokinaz takviyesinden sonra katılımcılar kan basıncı ve kolesterolü üzerinde daha iyi bir kontrole sahip oldu, ayrıca fiziksel aktivite ve yaşam kalitesinde iyileşmeler oldu.

Nattokinaz Alzheimer ilişkisi: Özet

Nattokinaz, fermente soya fasulyesi olan natto’da bulunan bir enzimdir (protein). Natto geleneksel bir Japon yemeğidir ve fermantasyon süreci Bacillus subtilis natto bakterisini içerir.

Nattokinazın yüksek tansiyon, yüksek kolesterol düzeyleri ve felç gibi kalple ilgili durumlarda potansiyel kullanımları olabilir. Ve bir çalışmaya göre, birçok klinik denemede nattokinazın herhangi bir yan etkisi görülmedi.

Bununla birlikte, nattokinazın alzheimer ve parkinson gibi nörolojik hastalıklarda da etkili olabileceği keşfedildi.

Nattokinazın etkinliğini ve güvenliğini değerlendirmek için daha kapsamlı, iyi tasarlanmış klinik araştırmalarla daha yüksek kaliteli araştırmalar gereklidir.

Nattokinaz almadan önce sağlık hedeflerinize güvenli bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olması için eczacınıza veya sağlık uzmanınıza başvurun.

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