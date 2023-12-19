Gazze’de 7 Ekim’den bu yana 97 gazeteci öldü

Gazze Şeridi’ndeki hükümet, İsrail ordusunun 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 97’ye yükseldiğini duyurdu.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Gazze’de ölen gazetecilerin sayısı arttı

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde evine düzenlediği saldırıda gazeteci Adil Zağrab’ın hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 97’ye yükseldiği kaydedildi.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’de gazetecileri “Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü” ifade edilmişti.

Filistin Esirler Cemiyeti: Gazeteci Muaz el-Amarne, İsrail hapishanesinde işkence görüyor

Filistin Esirler Cemiyeti, 16 Ekim’de İsrail tarafından tutuklanan gazeteci Muaz el-Amarne’nin hapishanede zor şartlarda bulunduğunu ve işkenceye maruz kaldığını açıkladı.

Cemiyet tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria’nın Beytlahim kentinden 36 yaşındaki gazeteci Amarne’nin tutuklu bulunduğu Megiddo Hapishanesi’nde sistematik intikam uygulamalarına tabi tutulduğu duyuruldu.

Amarne’nin, “tüm Filistinli esirler gibi hapishanede maruz kaldığı çeşitli taciz ve işkenceler sebebiyle sağ gözünde görme bozukluğu yaşadığı” kaydedildi.

İşgal güçlerinin tutuklu ve esirlere uyguladığı tıbbi suçlara dikkat çekilen açıklamada, Amarne’nin 2019’da İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu kaybettiği bir gözü için kullandığı takma cam gözü ve gözlüğünü kendisinin kullanımına hapishane yönetiminin izin vermediği ifade edildi.

Filistinli Amarne’nin şeker hastası olduğu, hapishane yönetiminin tutukluları aç bırakma ve soğuk ortamlarda tutmak gibi uygulamalarının yaygın olduğuna işaret edilen açıklamada, Amarne’nin bu uygulamalardan aşırı şekilde olumsuz etkilendiği vurgulandı.

İlk gözaltına alındığında üzerinden hafif bir yelek dışında elbiseleri üzerinden alınan ve uzun süre ayakkabılarına hapishane tarafından el konulduğu açıklanan Amarne’nin, 16 Ekim’de gözaltına alındığından bu yana elbiselerini değiştirmesine de izin verilmediği aktarıldı.

Açıklamada, “Amarne, kadın ve erkek olmak üzere 7 Ekim’den bu yana gözaltına alınan 46 gazeteciden yalnızca biri” denilerek, İsrail güçlerinin olayların tırmandığı o tarihten bu yana özellikle gazetecilere yönelik her türlü baskıyı yaptığı belirtildi.

Gazeteci Amarne, idari tutuklular arasında yer alıyor. Kendisi gibi 32 gazeteci arasında 19 basın mensubu “Gizli Dosya” olduğu bahanesiyle söz konusu idari tutukluluk uygulamasına tabi tutuluyor. Söz konusu tutuklu gazetecilerin bir kısmı da İsrail yönetimi tarafından “sosyal medyada kışkırtma” çağrıları yapmakla suçlanıyor.

İsrail, “idari tutukluluk” adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, “İsrail’in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine” karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Esirler Cemiyeti, Gazze’de de Filistinli gazetecilerin tutuklandığına işaret ederek, Mümin el-Halebi ve Ziya el-Kehlut adlı iki gazetecinin İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığını ancak, Nidal el-Vahidi adlı gazetecinin durumu hakkında ise bir bilginin bulunmadığını vurgulamıştı.

Öte yandan Gazze’deki Hükümetin Medya Ofisi konuya ilişkin son açıklamasında, 7 Ekim’den bu yana İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde 92 gazeteciyi öldürdüğünü duyurmuştu.

Refah’taki saldırılarında 25 Filistinli öldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA’da yer alan haberde, İsrail saldırılarını 74. günde de sürdürdü.

İsrail’in saldırılarının Gazze’nin güneyindeki Refah kentinde yoğunlaştığı kaydedilirken saldırılarda onlarca kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 25 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

Bombalamalarda Zarab ailesinden 14, Attiya ailesinden 8 ve Abdulal ailesinden ise 3 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Hayatını kaybeden Filistinliler arasında gazeteci Adil Zarab’ın da bulunduğu aktarıldı.

İsrail saldırılarında 7 Ekim’den bu yana yaşamını yitiren Filistinli gazeteci sayısının 94’e yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusunun, Refah’ın yanı sıra Nuseyrat Mülteci Kampı, Han Yunus ve Deyr Belah bölgelerini de bombaladığı bildirildi.

İsrail’in Gazze’yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme” gerekçesiyle İsrail’e 7 Ekim’de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim’deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200’ü kadın olmak üzere, 19 bin 453 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana 129’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 461 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım’da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan “insani arada” 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 301 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan’daki Hizbullah’ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 109 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze’de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

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