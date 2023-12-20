Halil Umut Meler: Emre Belözoğlu Provoke Etti

Hakem Halil Umut Meler Emre Belözoğlu hakkında suçlayıcı açıklamalarda bulundu ve olayları provoke ettiğini söyledi.

Ankaragücü – Çaykur Rizespor maçında Faruk Koca’nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler, Hürriyet Gazetesi’nden Mehmet Arslan‘a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ankaragücü Çaykur Rizespor maçını iyi yönettiğini söyleyen Halil Umut Meler Emre Belözoğlu hakkında sert sözler sarf etti.

Meler, maçın ardından futbolcuların teşekkür ve tebriğe geldiğini belirterek “O arada Emre Belözoğlu’nun elini, kollarını gördüm. O arada rakip teknik direktör İlhan Palut onu tuttu. Tam biz ne oluyor, ne bitiyor, neler deniyor diye oraya odaklandığımızda eylemi yapan şahıs sol tarafımdan yumruğu vurdu. Ondan sonrasını hatırlıyor muyum, hatırlamıyorum. Çünkü yerde darbe yiyordum. Zaten polis de temsilciler de bunu beklemiyordu. Beklenmeyen bir durum, çünkü oluşabilecek hiçbir hadise yoktu. Sadece bu durumu provoke eden teknik direktördü. Başka hiç kimse değildi” ifadelerini kullandı.

Halil Umut Meler: Emre Belözoğlu bunu önceden planladı

Ankaragücü taraftarlarının da bir tepkisi olmadığını dile getiren Halil Umut Meler Emre Belözoğlu hakkındaki iddialarına şöyle devam etti:

“Ankaragücü Spor Kulübü ya da taraftarlarının da bir şeyi yok. Normal bir aksiyonu var.

Ya bunu öncesinde planladı. Çünkü biliyorsunuz 2018 yılında benimle ilgili şahsi bir görüşü vardı. Bu şahsi görüşün devam ettiğini düşünüyorum ben de şu an.

Darbe yediğinde ben ona gülmüşüm. ‘Güldüğümü ispatlasın, tamam’ dedim ben. Benim için problem değil. Ben bunu hiçbir zaman şahsileştirmedim. Onun görüşüydü.

Şu güne geldiğimizde beni üzen konu şu; bana o eylemi yapan kişi, yumruk atan kişi benden ve ailemden yazılı olarak özür dilemesine rağmen kendisi özür dilemedi.

Emre Belözoğlu özür dilemedi. Varsa ispatlayın, yaptı deyin, ‘mesaj attım’ desin… Ama şu ana kadar, farkındaysanız 2 gün öncesinde verdiği röportajda da herhangi bir şey yok.

Üzgün olduğunu söylüyor ama neye üzgün? Şiddeti yapanın şu durumda olduğuna mı üzgün? Yoksa bu duruma kendisi getirdiği için mi üzgün? Yoksa ben darbe yediğim için mi üzgün?

Affetmedim, affetmeyeceğim. Bunu özellikle bir çok yerde söyledim bunu yapan kendisi bir yumruk attı, yıkıldım ve yere düştüm. Ama asıl yerdeyken vurulanlar benim hayatım boyunca unutamayacağım bir durum olacak.

O yüzden vicdanen asla affetmeyeceğim. Hiçbir şekilde affetmeyeceğim, yapanları da bunu tahrik edenleri de asla affetmeyeceğim. Bunu özellikle söylüyorum tahrik edeni de edenleri de affetmeyeceğim.”

Meler, Mehmet Arslan’ın “Oradaki tavırları mı başkanı tahrik etti diyorsunuz? Yoksa önceden planlanmış bir şey var mı diye düşünüyorsunuz?” şeklindeki sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Şimdi baktığımız zaman 2018’de böyle bir beyanı var. Var mı röportajlarında, var. Şimdi bakıyorum benden özür dilemiyor.

Ne düşünürsünüz? Beni bırakın ailemden özür dilemiyor. Benim 95 yaşındaki anneannem İzmir’den kalktı geldi ağlaya ağlaya. Benim 10 günlük çocuğum var.

Anlatabildim mi demek istediğimi? Bakın bu eylemi yapan kişi, yumruğu atan kişi benden ve ailemden özür dilemesine rağmen kendisi özür dilemedi.

Buradan yola çıkarak söyleyeyim; siz ne düşünürsünüz? Soruyorum şimdi aleni bir şekilde; rakip teknik direktör İlhan Palut onu tutmasaydı ne olacaktı?”

Belözoğlu yanıt verdi

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hakem Halil Umut Meler’in saldırıya uğradığı olayla ilgili kendisini suçlamasına yanıt verdi.

Sarı lacivertli takımın hocası, Haber Global’den Sercan Hamzoğlu’na konuştu.

Belözoğlu, Meler’in iddialarına şu yanıtı verdi;

“Olayı duyunca sahaya çıktım ve Halil Umut Meler’e sarıldım. Koridorda da üç kez kendisinden yaşananlardan dolayı özür diledim.

“Daha sonra kendisini aradım, istirahatte olduğu için yardımcı hakemiyle konuştum. Yardımcı hakemi de bana ‘Ben şahidim koridorda yanımıza gelerek bize destek oldunuz. Yerde vuranlara da bağırarak, nerede sizin delikanlılığınız diye tepki gösterdiniz.’ dedi.

Kendisi de bana teşekkür etti. Gerekli açıklamaları yarın maçımızdan sonra da yapacağım.”

Halil Umut Meler’e atılan yumruğun cezası belli oldu

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