İtalya’dan yapay et kararı

Son yıllarda pek çok ülkede yapay et üretimine ilişkin bilimsel çalışmalar yapılıyor. Küresel ısınmayla birlikte gelecek yıllarda yaşanması muhtemel kıtlık sürecinde sentetik etlere ihtiyacın artacağı tahmin ediliyor. İtalya parlamentosunun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, laboratuvarda üretilen etlere ilişkin karar verdi.

Yapay et kararını duyurdular

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin, martta hazırlayıp parlamentoya sunduğu kanun teklifi, onay sürecini tamamladı. Parlamentonun üst kanadı Senato’da temmuz ayında oylanarak kabul edilen yasa tasarısı dün de parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde oylandı.

60 bin Avro ceza

400 sandalyeli Temsilciler Meclisi’ndeki oylamada 34 vekil çekimser kalırken, 53’e karşı 159 oyla hükümetin teklifi yasalaştı. Ana muhalefet Demokratik Parti’nin (PD) çekimser kaldığı, muhalefetteki diğer sol partilerin karşı oy kullandığı oylamada, koalisyon hükümetini oluşturan sağ partilerin oylarıyla; canlı hayvanlardan alınan hücre ve dokulardan laboratuvarda imal edilen sentetik et üretimi ve satışına yasak getiren kanun teklifi yasalaştı.

Bu yasayla aynı zamanda bu şekilde üretilen gıdaların, “et” adıyla anılmasına da yasak getirildi. Yasaya aykırı şekilde hareket ederek sentetik et üretimi ve satışı yapanlara 10 bin avrodan 60 bin avroya kadar değişen oranda para cezası uygulanması öngörülüyor. Kanun teklifinin yasalaşmasının ardından bir açıklama yapan Tarım Bakanı Francesco Lollobrigida, “Çiftçilere saygı duyan bir hükümet var. Dünyada bu konuda önlem alan ilk ülke olmaktan gururluyuz.” ifadesini kullandı.

Bu karar yeterli olacak mı?

Sentetik gıdalara karşı daha önce bir imza kampanyası da düzenleyen İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) de bir süredir bu yasanın çıkmasını bekliyordu. Muhalefet partileri ise Avrupa Birliği’nin (AB) ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin (EFSA) bu konuda henüz bir karar almadığına dikkati çekerek, söz konusu kurumların sentetik gıdaların AB içinde serbest dolaşımına izin vermesi halinde bu yasanın da faydasız kalacağını ve bunun çiftçilere “hoş” görünmek için atılan bir adım olduğunu savundu.

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