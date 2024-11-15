İran: “Lübnan’ın Ateşkes Kararlarını Destekliyoruz”

İran, Lübnan’ın İsrail ile ateşkes sağlama konusundaki tüm çabalarını desteklediğini açıkladı. İran’ın üst düzey yetkilisi Ali Laricani, Beyrut’ta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile yaptığı görüşme sonrasında, “Sorunların çözümünden yanayız, sabotaj peşinde değiliz.” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, İsrail’in Hizbullah kontrolündeki Beyrut’un güney banliyölerine yönelik ağır hava saldırılarını artırdığı bir dönemde geldi.

İsrail Saldırıları Sürüyor

Son günlerde İsrail, Hizbullah kontrolündeki Beyrut’un güney banliyölerine yoğun hava saldırıları düzenliyor. Bu saldırılar, bölgedeki birçok binanın yıkılmasına neden olurken, Hizbullah’a ağır darbe vurdu. İsrail’in saldırıları, ABD’nin liderliğinde yürütülen ateşkes görüşmelerinin sürdüğü bir dönemde artış gösterdi.

ABD’nin Ateşkes Taslağı

İki üst düzey Lübnanlı siyasi kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre, ABD’nin Lübnan Büyükelçisi, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri’ye bir ateşkes taslağı sundu. Hizbullah’ın da desteklediği Berri, İranlı yetkili Ali Laricani ile yaptığı görüşmede bu taslak üzerine görüş alışverişinde bulundu. Laricani, basına yaptığı açıklamada, “Biz çözüm arayışındayız, sabotaj niyetimiz yok. Bu süreçte Lübnan hükümetini her koşulda destekliyoruz.” dedi.

Hizbullah ve İran Bağlantısı

Hizbullah, 1982 yılında İran Devrim Muhafızları tarafından kuruldu ve o zamandan bu yana İran’dan silah ve finansal destek alıyor. İsrail’in saldırılarından en çok etkilenen taraflardan biri olan Hizbullah, İran’ın desteğiyle bölgede etkinliğini sürdürüyor. Ancak saldırıların yoğunluğu, hem Lübnan halkı hem de Hizbullah üzerinde büyük bir baskı oluşturmuş durumda.

İran: Sorun Yaratan Netanyahu

Laricani, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’yu suçlayarak, “Netanyahu ve ekibi sorun yaratıyor. Biz, Lübnan’ın iç meselelerine karışmadan, onları destekliyoruz.” ifadelerini kullandı. İran’ın bu açıklamaları, ateşkes sürecinde ABD’nin çabalarına karşı bir sabote girişimi olarak yorumlanmaması gerektiği mesajını veriyor.

Diplomatik Süreç Zor Ama Umut Var

Bir üst düzey diplomat, ateşkes sağlanmasının biraz daha zaman alacağını ancak olumlu bir sonuca ulaşılabileceğini belirtti. ABD’nin sunduğu taslak üzerinde çalışmaların devam ettiği, Lübnan hükümetinin ve Hizbullah’ın ateşkesin sağlanması için iş birliği içinde olduğu kaydedildi.

Bölgedeki Durumun Ciddiyeti

İsrail ve Hizbullah arasındaki gerilim, Lübnan’daki sivilleri de olumsuz etkiliyor. Yoğun bombardımanlar nedeniyle bölgede birçok sivil altyapı yok oldu. Lübnan hükümeti, hem uluslararası hem de bölgesel desteği arkasına alarak ateşkes sağlama yönünde ciddi bir çaba sarf ediyor. İran’ın bu desteği, Lübnan için önemli bir diplomatik avantaj olarak değerlendiriliyor.

İtalya‘nın Sicilya Adası’nda 11 Kasım’dan itibaren etkili olan yoğun yağışlar, özellikle Katanya ve çevresinde sel ve taşkınlara neden olarak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

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