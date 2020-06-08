En Değerli Futbolcu: Kylian Mbappe

Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya’yı kapsayan değerlendirmede piyasa değeri en yüksek oyuncu, 259,2 milyon avroyla Paris Saint-Germain’den (PSG) Kylian Mbappe oldu.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) tarafından hazırlanan “Haziran 2020 itibarıyla en değerli futbolcular” raporu yayınlandı.

Rapora göre Avrupa futbolunun en büyük 5 ligi olarak kabul edilen Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve İtalya’nın (Serie A) en üst futbol liglerindeki piyasa değeri en yüksek futbolcular tespit edildi.

CIES raporu oluşturulurken futbolcuların yaşı, sözleşmelerinin biteceği tarih, mevki, oynadıkları kulüpler ve milli takım performansları gibi kriterler kullanıldı.

Kylian Mbappe Yine Zirvede

Tüm bu kriterler baz alınarak oluşturulan rapora göre Fransız golcü Mbappe 259,2 milyon euro piyasa değeriyle Avrupa’nın en değerli futbolcuları listesinde zirvede yer almaya devam etti. 194.7 milyon euro değer biçilen Manchester City’nin yıldız futbolcusu Raheem Sterling ise listede ikinci sırada yer aldı. Listede üçüncü sırayı alan Borussia Dortmund’un İngiliz oyuncusu Jadon Sancho’ya 179,1 milyon euro değer biçildi.

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En değerli futbolcular listesinin dördüncü sırasında ise Liverpool’dan Trent Alexander-Arnold 171,1 milyon euro değerle yer aldı.

Bir başka İngiliz futbolcu Marcus Marcus Rashford 152,3 milyon euro ile beşinci, Liverpool’dan Mısırlı Muhammed Salah 144,9 milyon euro piyasa değeriyle altıncı sırada kendine yer buldu.

İlk 10 sırada Liverpool’dan bir başka futbolu daha yer aldı. Rapora göre yedinci sıradaki Sadio Mane’nin piyasa değeri 139,2 milyon euro.

Barcelona’nın hücum hattındaki yıldızlardan Fransız Antoine Griezmann 136,4 milyon euro değerle sekizinci sırada yer alırken Bayern Münihli Alphonse Davies 133,5 milyon euro ile dokuzuncu sırada. İlk 10 listesinin son sırasında ise Tottenham’ın golcüsü Harry Kane 118,7 euro değerle yer alıyor.

Messi-Ronaldo İkilisi Geriledi

Uzun yıllar bu listede yer alan Lionel Messi – Cristiano Ronaldo ikilisi ise ilerleyen yaşları nedeniyle listede çok gerilerde kendilerine yer bulabildi.

Barcelona’dan Arjantinli Lionel Messi’nin 100,1 milyon euroluk değeriyle 21. olduğu listede, Juventus’tan Portekizli golcü Cristiano Ronaldo ise 62,8 milyon euro piyasa değeriyle 70. sıraya yerleşti.