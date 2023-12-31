Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde kazanan Felix Tshisekedi oldu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 20 Aralık’ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi mevcut Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi oldu.

Felix Tshisekedi bir kez daha kazandı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde halk 20 Aralık’ta yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gitmişti. Yüksek Seçim Kurulu, bugün cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan ismi açıkladı. Oyların yüzde 73’ünü alan Mevcut Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, muhalif adayların bir kısmı tarafından “şaibeli” olarak nitelendirilerek tekrarlanması talep edilen seçimlerin galibi ilan edildi. Tshisekedi’nin en yakın rakibi Moise Katumbi ise oyların yüzde 18’ini, Martin Fayulu yüzde 5’ini aldı. Tshisekedi, 20 Ocak’ta yemin ederek yeni dönem görevine başlayacak.

41 milyon kişi oy kullandı

Öte yandan seçimde 41 milyon kayıtlı seçmenin oy kullandığı kaydedildi. Protesto çağrısı Tshisekedi’nin bazı rakipleri, sonuçların açıklanmasının ardından protesto çağrısında bulundu. Rakipler tarafından ortak yapılan açıklamada, “Halkımızı seçim hilesinin ilan edilmesinin ardından kitlesel olarak sokaklara çıkmaya çağırıyoruz” denildi. Protesto çağrısının ardından başkent Kinşasa’nın bazı kesimlerinde asker sokaklara çıktı. Muhalefet, 20 Aralık’ta gerçekleştirilen seçimlerde bazı sorunlar yaşandığını savunuyor. İkinci güne uzatılması beklenen seçimlerde, sandıkların yaklaşık üçte ikisinin geç açıldığı ifade ediliyor. Seçimde milyonlarca kişinin oy vermek için saatlerce beklediği, bir kısmının beklemekten vazgeçip evine gittiği ifade edilirken, muhalefet bu sorunların seçimin 60 yaşındaki Tshisekedi lehine sonuçlanması için kasıtlı bir planın parçası olduğunu öne sürüyor.

Felix Tshisekedi kimdir?

Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo 13 Haziran 1963’te Léopoldville’de 1990’larda Zaire Başbakanı olarak görev yapan Étienne ve Marthe Tshisekedi çiftinin oğlu olarak doğdu. Babası Luba etnik kökenine sahiptir. Félix, başkentte bir genç olarak rahat bir yaşam sürdü. Babası UDPS’yi 1980’lerin başında, halka açık olan Mobutu’ya karşı yaratırken, Félix, muhalif babasına Kasaï’nin merkezindeki köyünde ev hapsinde eşlik etmek zorunda kaldı. Bu onun eğitimine son vermesine neden oldu. 1985 yılında Mobutu, annesi ve erkek kardeşleriyle birlikte Kasaï’den ayrılmasına izin verdi. Belçika’da Brüksel’de yaşamaya devam etti; garip işlerde çalıştı, gece hayatının tadını çıkardı ve aktif bir UDPS militanı oldu.

2008 yılının sonlarında, Tshisekedi UDPS Dış İlişkiler Ulusal Sekreteri olarak seçildi. Kasım 2011’de Kasai-Oriental eyaletindeki Mbuji-Mayi şehrini temsil ederek Ulusal Meclis’te yer aldı.

Mayıs 2013’te, Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunda (CENI) raportör pozisyonunu reddetti ve CENI’nin 17. maddesinde siyasi formasyona üye olanların üyeliğini hariç tutarak siyasi kariyerini bekletmek istemediğini söyledi.

Ekim 2016’da, Tshisekedi UDPS genel sekreter yardımcısı oldu. 31 Mart 2018’de, 1 Şubat 2017’de babasının ölümünden sonra UDPS’ye liderlik etmesi için seçildi. Aynı gün, partisi tarafından, 30 Aralık 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde UDPS’nin başkan adayı olarak seçildi.

10 Ocak 2019’da, 30 Aralık 2018 tarihinde yapılan seçimlerde Tshisekedi’nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçildiği açıklandı. Muhalefet lideri Martin Fayulu’yu ve on sekiz yıldır cumhurbaşkanı olan görev süresi sınırlı olan başkan Joseph Kabila’nın desteklediği Emmanuel Ramazani Shadary’yi mağlup etti. İkinci olan Fayulu, seçim sonuçlarına itiraz ederek hile yapıldığını iddia etti.

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