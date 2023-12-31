İşte Kuzey Kore’nin 2024 hedefi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 2024’te 3 “casus uydu” daha fırlatacaklarını duyurarak Güney Kore ile ilişkililerini “savaş halindeki iki düşman ülke” şeklinde nitelendirdi.

Kuzey Kore’nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kim, iktidardaki Kore İşçi Partisinin genel kurul toplantısının son gününde ülkesinin gelecek yıl hedeflerini açıkladı.

Kuzey Kore’nin casus uydu hedefi

Kim, toplantıda yaptığı konuşmada, bu yıl ilk kez “casus uydunun” başarıyla fırlatılmasının ardından 2024’te 3 uydunun daha fırlatılacağını bildirdi.

Ülkesinin olası nükleer bir krize daha hızlı yanıt verilebilmesi için nükleer sektör dahil daha birçok alanda gelişilmesi gerektiğini belirten Kim, “Güney Kore’nin kontrol altına alınması” ihtimaline de hazırlıklı olunması gerektiğini dile getirdi.

Kim, Güney Kore ile ilişkileri hakkında da Seul’ün Kuzey Kore’yi “düşman” ilan ettiğini kaydederek iki ülkenin birleşmesinin “mümkün olmadığını” vurguladı.

İki ülke arasındaki ilişkilerde “köklü değişiklik” çağrısında bulunan Kim, Güney Kore ve Kuzey Kore’nin “savaş halindeki iki düşman ülke” haline geldiğine dikkati çekti.

Kim, Güney Kore’yi artık birleşme ya da uzlaşma konusunda muhatap olarak görmeyeceklerini söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim ayrıca, 2024’te ABD’ye karşı “saldırgan” tutum sergileyeceklerine dikkati çekerek “ABD ve Güney Kore bizimle çatışmaya girerse nükleer caydırıcılığımızla onlara karşı kritik eylemde bulunmaktan çekinmeyeceğiz.” ifadesini kullandı.

Kuzey Kore, 21 Kasım’da Güney Kore’ye doğru “casus uydu” taşıyan bir roket fırlatmıştı.

Bunun ardından Güney Kore, 22 Kasım’da, Kuzey Kore ile 2018’de imzaladığı ve bölgedeki askeri gerilimi azaltmayı amaçlayan anlaşmanın bazı hükümlerini askıya aldığını açıklamıştı.

Kuzey Kore de 23 Kasım’da söz konusu anlaşmayı feshettiğini duyurmuştu.

Kim Jong-un kimdir?

Kim Jong-un 8 Ocak 1983 ‘te dünyaya geldi. 2011’den bu yana Kuzey Kore Lideri ve 2012’den beri Kore İşçi Partisi Başkanı olan Kuzey Koreli siyasetçidir. Kim, Ko Yong-hui (1952–2004) ve 1994’ten 2011’e ülkenin ikinci lideri olan Kim Jong-il’in (1941–2011) ikinci çocuğudur. 1948’den 1994’e kadar Kuzey Kore’nin kurucusu ve ilk lideri olan Kim İl-sung’un torunudur. Kim, ülkenin kuruluşundan sonra dünyaya gelen ilk Kuzey Kore lideri ve aynı zamanda dünyadaki en genç ikinci hükûmet başkanıdır.

2010 yılının sonlarından itibaren Kim Jong-un, KDHC’nin öncülüğünün varisi olarak görülüyordu ve yaşlı Kim’in ölümünün ardından Kuzey Kore devlet televizyonu onu “Büyük Başarılı” olarak ilan etti. Kim, Kore İşçi Partisi Başkanı (2012 ve 2016 yılları arasında İlk Sekreter olarak), Merkez Askeri Komisyon Başkanı, Devlet İşleri Komisyonu Başkanı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı’nı üstlendi. Kuzey Kore’deki en yüksek karar organı olan Kore İşçi Partisi Politbüro Başkanlığı üyesidir. Kim, 18 Temmuz 2012’de Kore Halk Ordusu’nda Kuzey Kore Mareşal rütbesine terfi etti ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanlığı görevini pekiştirdi. Kuzey Kore devlet medyası genellikle onu Mareşal Kim Jong-un, “Mareşal” veya “Aziz Haşmetli” olarak adlandırıyor.

12 Aralık 2013 tarihinde Kim, “ihanet” nedeniyle amcası Jang Song-thaek’in idamını emretti. Kim, üvey kardeşi Kim Jong-nam’a Şubat 2017’de Malezya’daki suikast emrini amcasının verdiğine inanıyor.

2018’de Kim Jong-un ve Güney Koreli Moon Jae-in, Kuzey ile Güney arasındaki sınırda iki kez Panmunjom’da ve bir kez Pyongyang’da bir araya geldi. 12 Haziran 2018’de, Kim ve ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore nükleer programını tartışmak üzere Kuzey Kore lideri ve ABD başkanlığı arasında ilk defa yapılan görüşmelerde Singapur’daki bir zirvede bir araya geldi. Şubat 2019’da Hanoi’deki bir takip toplantısı aniden bir anlaşma yapılmadan sona erdi. 25 Nisan 2019’da Kim ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk zirvesini Rusya’nın Vladivostok kentinde gerçekleştirdi. 30 Haziran 2019’da, Kim Kore Demilitarized Zone’da Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

