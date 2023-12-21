Almanya’nın en güzel Noel pazarları: 2023

Tüm sevdiklerinize uygun bir şeyler bulma ve aynı zamanda büyülü sezonunun tadını çıkarma arzusuyla hayallerinizdeki Noel pazarında gerçek büyülü anları yaşayabilirsiniz. 2023’te Almanya’nın en güzel Noel pazarları;

1. Striezelmarkt, Dresden

Dresden’deki Striezelmarkt, 1434’ten beri bir geleneğe sahiptir ve bu nedenle Almanya’nın en eski Noel pazarı olarak kabul edilir.

Adını Dresden Stollen’in Orta Yüksek Almanca adı olan “Striezel”den almıştır.

Striezelmarkt’ta gerçek anlamda öne çıkan ahşap sanatı: Burada her yıl inşa edilen ahşap piramit, 14,62 metre yüksekliğiyle Guinness Rekorlar Kitabı’na giriyor.

Girişte ayrıca erişilebilen devasa bir mum kemeri de bulunmaktadır.

Striezelmarkt’ın kendi para birimi bile vardır: Dresden Striezelmarkt’taki tüm satıcılarda ve gezilerde kullanılabilen Striezeltaler. Özenle el işçiliğiyle üretilen Striezelmarkt kupasının da bir geleneği var.

2. Annaberg Noel Pazarı, Annaberg-Buchholz

Annaberg Noel pazarına hayran kalanlar sadece çocuklar değil: Burada her yıl büyüleyici bir cüce kasabası inşa ediliyor.

Sevgiyle dekore edilmiş evlerin her birinde geleneksel el sanatları sergilenmektedir ve Lauenstein Kalesi gibi Ore Dağları’ndan ünlü binalar bulunabilir.

“Büyükanne ocağından çıkan yemek” mottosuyla hazırlanan tipik yöresel lezzetler sunuluyor. Burada da pazar piramidi büyük bir gurur kaynağı.

Annaberg Noel pazarı, tabiri caizse Striezelmarkt’ın küçük kız kardeşidir.

Biraz daha küçük bir şeyi tercih edip yine de ahşap el sanatları konusunda harika sanatlar deneyimlemek istiyorsanız Annaberg-Buchholz sizin için doğru yer.

Ve el oyması figürlerin “canlandırıldığı” Annaberg Noel hikayesini yalnızca burada bulabilirsiniz.

3. Hamburg Noel pazarı

Uçan Noel Baba aslında var! Hamburg Belediye Binası’nın önünden kızağıyla geçerken onu kaçırmayın. Günde üç kez (16:00, 18:00 ve 20:00) bu gösteriyi görme ve gerçekten Noel ruhuna girme şansınız var.

Pek çok gösteriye ve parıldayan sihire rağmen, Hamburg Noel pazarının organizatörleri kaynakların saygılı kullanımına önem veriyor.

Bayiler adil, organik ve bölgesel olarak üretilen lezzetleri ve hazineleri satıyor. Böylece gönül rahatlığıyla ziyafet çekebilir ve hediyeler alabilirsiniz.

Geçen yıldan bu yana, yenilikçi ürünler üreten start-up’lar ve küçük zanaatkarlar, Hamburg Noel pazarını eserlerini sergilemek için bir platform olarak kullanma fırsatı buldu.

4. Frankfurt Noel pazarı

Frankfurt am Main’deki Noel pazarı 40 yıllık bir geleneğe sahip bir aile işletmesidir.

Kaliteli erkek ve kadın şapkalarının yer aldığı standı, pazarı kuran aile işletiyor. Oradan geçerseniz küçük bir sürprizle karşılaşacaksınız.

Geriye kalan 100 bayi ise çoğunlukla kendi yapımı olan Noel ağacı süsleri, fındıkkıranlar, ahşap oymalar, hediyelik eşyalar, seramikler ve mumlar gibi geleneksel Noel ile ilgili ürünleri satıyor.

Sıcak şarap da Advent döneminde burada bir gelenektir. Üzerinde 2023 yılı bulunan Noel temalı bardakları bu yıl da hatıra olarak evinize götürebilirsiniz.

5. Noel pazarı, Garmisch-Partenkirchen

Almanya’nın en yüksek dağı burada yatıyor: Garmisch-Partenkirchen’in güneybatısındaki Zugspitze, deniz seviyesinden 2.962 metre yüksektedir ve kışın güzel karla kaplıdır, bu da onu Garmisch-Partenkirchen’deki Noel pazarı için güzel bir fon haline getirir.

Garmisch’in merkezinde kar taneleri ışıklar denizinde dans ederken, buradan kendinize sıcak bir şarap alabilirsiniz.

Kestane, krep, waffle, Schupfnudeln, hamburger, köfte, peynir fondü ve çok daha fazlası gibi lezzetler de var.

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Noel pazarından Advent yürüyüşü sizi yaya bölgesinden Mohrenplatz’taki kış büyüsüne götürür: Herkesin – ister küçük bir kış cücesi, ister zarif bir buz prensesi – Noel ruhuyla buz patenleri üzerinde kaydığı buz pateni pisti.

6. Düsseldorf Noel pazarları

Düsseldorf’ta sadece bir Noel pazarı değil, bütün bir Noel dünyası var. Birbiriyle uyumlu dekorasyonlara sahip yedi farklı temalı pazar sizi bekliyor.

Eski şehir pazarı ve el sanatları pazarının yanı sıra melek, yıldız ve masal pazarı da bulunmaktadır.

İkincisi, hareketli motifler de dahil olmak üzere kulübelerde sanatsal açıdan sofistike silüetlerle övünüyor. Bunlar ve on beş bin küçük ışıkla Schadowplatz büyülü bir masal dünyasına dönüşüyor.

Düsseldorf Noel Dünyası’nın bir diğer özelliği de süresidir. Çoğu Noel pazarı Noel’den önce iptal edilmiş olsa da Düsseldorf’ta kutlamalardan sonraki günlerde tüm güzel tekliflerin tadını çıkarabilir ve böylece Noel sezonunu tatlı bir şekilde sonlandırabilirsiniz.

7. Gendarmenmarkt, Berlin

Gurmelerin dikkatine: Berlin Devlet Operası yakınındaki Gendarmenmarkt’ta sadece körili sosisleri değil, enfes atıştırmalıkları ve en iyi şeflerin hazırladığı sofistike gurme menülerini de bulacaksınız.

Ördek ve geyik etinden ızgara somon ve siyah trüf mantarlı tagliatelle’ye, rustik jambon spesiyalitelerine kadar her şey burada mevcuttur. Tabii ki, bu elle yenen bir yiyecek değil, ısıtmalı, rahat yemek alanında servis ediliyor.

Eğlence programına gelince, büyük formatı da bekleyebilirsiniz: Akrobatlar, uzun bacaklı melekler, korolar, ünlü sanatçıların yer aldığı müzik ve dans grupları sizi hayrete düşürecek ve güldürecek.

Ve porselenden yapılanlar da dahil olmak üzere çeşitli el sanatları seçenekleri kesinlikle o çok özel hediyeyi bulmanızı sağlayacaktır.

8. Noel pazarı, Münih

Noel ağacının altında çok özel bir doğum sahnesi mi arıyorsunuz? O halde Münih Marienplatz’ta doğru Noel pazarındasınız.

Geleneği 1757’ye dayanan, Almanya’nın en büyük Kripperl pazarı ve 2023’ün en güzel Noel pazarlarından biri burada kuruluyor.

Ayrıca Üç Akil Adam’ın hediyeleri gibi bireysel dekoratif parçaları da buradan satın alabilirsiniz. Neo-Gotik belediye binasının aydınlatılmış arka planı, romantik bir Noel atmosferine katkıda bulunuyor.

Altı ila on iki yaş arası çocuklar, cennetteki atölyede ücretsiz olarak Noel hediyeleri hazırlayabilir.

Ve bir kez daha çocuklar, dikkatli olun: Krampus Koşusu’nda bazı insanlara korkutucu gelebilecek korkutucu figürler ve tüylü yaratıklar ortaya çıkıyor.

Şans eseri, Bavyera salon müziği belediye binasının balkonundan canlı olarak duyulabiliyor, böylece her türlü korku Noel ruhuna dönüşüyor.

Noel pazarları hakkında sık sorulan sorular

Almanya’nın en güzel Noel pazarı hangisidir?

2023’te Almanya’nın en güzel Noel pazarlarının hangileri olduğunu söylemek zor ve elbette bu tamamen zevk meselesi.

Kesin olan şey, Dresden Striezelmarkt ve Münih Christkindlmarkt’ın Almanya’nın en eski Noel pazarları arasında yer aldığı ve bu nedenle birçok geleneği de beraberinde getirdiğidir.

Ancak Hamburg’daki uçan Noel Baba veya Düsseldorf’taki masal pazarı gibi daha muhteşem aktiviteler sunan Noel pazarları da var.

İlk Noel pazarı ne zaman açılıyor ve sonuncusu ne zaman kapanıyor?

2023’teki çoğu Noel pazarı 27 Kasım Pazartesi günü başlıyor. Düsseldorf 23 Kasım Perşembe günü erken saatlerde. Noel döneminin ötesinde sadece birkaçı gibi çok uzun bir süre, yani 30 Aralık’a kadar açık olması da dikkat çekiyor.

Hatta 31 Aralık’a kadar Berlin’deki Gendarmenmarkt’ı bile ziyaret edebilirsiniz.

Hangi Noel pazarları özellikle aile dostudur?

Temel olarak, 2023’teki tüm Noel pazarları tüm aile içindir, çünkü hangi çocuk tatlı atıştırmayı ve ışıkların parıltısından etkilenmeyi sevmez ki?

Pazarları daha az insanın olduğu öğleden sonra ziyaret etmek en iyisidir. Münih’teki Noel pazarı özellikle çocuklar için harikadır, çünkü çocukların ücretsiz el sanatları yapabilecekleri muhteşem bir atölye bulunmaktadır.

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