ABD, Irak petrolüne resmen el koydu

Bağdat’ın başbakan seçimine karışan ABD, Chevron’un stratejik güney sahalarına girmesiyle Irak petrolü üzerindeki hakimiyetini sıkılaştırıyor.

ABD enerji devi Chevron’un Ortadoğu devletine bağlı Basra Petrol Şirketi’yle Batı Kurna 2 petrol sahasını geliştirmek için çerçeve anlaşması imzalaması, Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları yüzünden Rusya’nın Lukoil şirketinin geri çekilmesinin ardından geldi.

Bu imzayla 14 milyar varil rezervi ve günde yüz binlerce varil üretim kapasitesiyle ülkenin en stratejik enerji varlıklarından biri, Washington’ın ekonomik nüfuz alanına girdi.

Chevron’un Nasiriye, Balad ve bitişik sahalara genişlemesinin de önünü açan anlaşma, Amerika Birleşik Devletleri’nin Rusya’nın etkisini azaltıp ülkenin petrol sektörünü yeniden şekillendirme hamlesini pekiştirdi.

Yaptırım baskısı ve enerji gücüyle bölgeyi daha derin bir jeopolitik yeniden hizalanmaya zorlayan Amerika Birleşik Devletleri, şirketlerinin artan varlığı aracılığıyla Bağdat’ın ekonomik can damarlarını ve stratejik yönünü şekillendirmedeki rolünü genişletiyor.

2003’teki ülkenin işgalinden beri petrol gelirleri önce Amerika Birleşik Devletleri’ne gidiyor, oradan Bağdat’a transfer ediliyor.

Irak petrol anlaşmasını imzaladı – Video