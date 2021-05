Türkiye ile ABD Arasında İsrail Gerilimi artıyor

Pazartesi günü akşam saatlerinde biten kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘‘Bugün Biden’ın ciddi bir İsrail’in silah onayıyla ilgili imzasını gördük. Sayın Biden, sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldın. Şimdi de ciddi manada, orantısız bir saldırıyla, Gazze’ye saldıran ve yüz binlerce insanın şahadetine vesile olan bu olayda siz kanlı ellerinizde bir tarih yazıyorsunuz. Filistin toprakları kanla zulümle yıkanıyor. Siz de buna destek veriyorsunuz. Yahudilerin Mescid’i Aksa’ya saldırıları fitili ateşlenen bomba etkisi yaratmaktadır Bir yandan Kudüs’ün mahremiyetine el uzatan, içinde medya gruplarının olduğu binayı yerle bir ederler işte bu terör devleti İsrail’dir’’ şeklindeki sözlerine Amerikan Dışişleri’nden sert tepki geldi.

ABD Dışişleri: ‘‘Erdoğan’ı ve Türk liderleri alevlendirici mülahazalardan kaçınmaya çağırıyoruz’’

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price imzasıyla yayınlanan açıklamada Erdoğan’ın yakın zamandaki yorumları Yahudi halkı bakımından anti-semitist bulunarak güçlü bir şekilde kınandı.

Açıklamada, ‘‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve diğer Türk liderleri, daha fazla şiddeti kışkırtabilecek alevlendirici mülahazalardan kaçınmaya çağırıyoruz. Türkiye’yi çatışmayı sona erdirmek için Amerika Birleşik Devletleri’ne katılmaya çağırıyoruz. Anti-Semitik dilin hiçbir yerde yeri yoktur. Amerika Birleşik Devletleri, anti-semitizmle mücadele etme konusunda ciddi bir şekilde kararlıdır. Antisemitizme sıklıkla eşlik eden şiddeti ve onu destekleyen tehlikeli yalanları ciddiye alıyoruz. Yalanlara daima hakikatle karşı koymalı ve nefret suçlarına adaletle yanıtlamalıyız’’ dendi.

Turkish President Erdogan’s anti-Semitic remarks are reprehensible and have no place on the world stage — or anywhere. We call on Turkey to refrain from language that could incite further violence. The U.S. is focused on bringing an end to the conflict. https://t.co/6CmhSGqn0m

— Ned Price (@StateDeptSpox) May 18, 2021