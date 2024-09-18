Lübnan’da bu kez telsiz patlaması yaşandı!

Lübnan genelindeki telsiz patlamalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 14’e yükseldiği, yaralı sayısının 450’yi aştığı bildirildi.

Patlamalar başkent Beyrut olmak üzere pek çok şehirde yaşandı.

Telsiz cihazlarının patlatılması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı, bazı ev ve araçlarda da yangın çıktığı ifade edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, telsizlerin patlaması sonucu 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 450’den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, patlamalar sonucu 12 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Açıklamada, patlamalarda yaralananların hastanelere nakledilme çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu kaydedildi.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü de Beyrut’un güneyi, Bekaa ve Cebel Lübnan bölgelerinde cihazların patlaması sonucu evlerde, araçlarda ve iş yerlerinde çıkan yangınları söndürmeye çalıştıklarını bildirdi.

Beyrut’un güneyindeki Dahiye Mahallesi’nde, dünkü çağrı cihazı patlamasında öldürülen Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yapıldığı alanın üzerinde İsrail’e ait olduğu tahmin edilen bir insansız hava aracının uçtuğu gözlemlendi.

Lübnan askerleri şüpheli bir cihazı kontrollü bir şekilde patlattı

Başkentteki Beyrut Amerikan Üniversitesi Hastanesi’ne bugün telsizlerin patlaması sonucu yaralanan çok sayıda yaralı getirildi.

Lübnan askerleri, hastanenin otoparkında asfalta açılmış bir çukurda patlayıcı düzenekle tuzaklandığından şüphelendikleri bir cihazı kontrollü biçimde patlattı.

Lübnan’ın güneyine hava saldırısında bir kadın öldü

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail Sur kentinin kırsalında bir eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybederken İsrail’e ait hava araçlarının bölgede yoğun uçuş yaptığı aktarıldı.

Lübnan’da patlayan telsizlerin İsrail istihbaratı tarafından önceden tuzaklandığı iddia edildi

ABD’nin “Axios” haber platformunun konuya ilişkin bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde, telsizlerin İsrail istihbarat servisleri tarafından önceden tuzaklanarak Hizbullah’a teslim edildiği iddia edildi.

Kaynaklara göre telsizlerin, Hizbullah’ın İsrail ile olası bir savaşta kullanması beklenen acil iletişim sisteminin bir parçası olduğu öne sürüldü.

Haberde bir başka kaynağın, yalnızca İsrail ile savaş sırasında kullanılması amaçlandığı için çok sayıda telsizin Hizbullah depolarında tutulduğu yorumuna yer verildi.

Öte yandan haberde yer alan iki kaynağa dayandırılarak, “Hizbullah’ın çağrı cihazı patlamalarına ilişkin soruşturmasının telsizlerdeki güvenlik açığını ortaya çıkaracağı değerlendirmesiyle ikinci saldırı kararının alındığı” öne sürüldü.

Kaynaklara göre telsiz saldırısıyla, “İsrail ile çatışmaya ilişkin Hizbullah’a politika değiştirmeye yönelik baskı ve Hamas’tan uzaklaşıp İsrail ile ayrı bir anlaşma yapmaya ikna etmenin amaçlandığı” savunuldu.

Air France, Lübnan ve İsrail’e uçuşlarını askıya aldı

Ulusal basındaki haberlere göre, Air France, bölgedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek Paris’ten Beyrut ve Tel Aviv’e yapılacak tüm uçuşların yarına kadar iptal edildiğini duyurdu.

Air France, uçuşların yeniden başlamasının sahadaki durumun günlük olarak değerlendirilmesine bağlı olacağını kaydetti.

Şirket, uçuşları iptal edilen müşterilere bilgi verileceğini, biletlerin geri ödeneceğini veya ileri bir tarihe ertelenebileceğini bildirdi.

Guterres itidal çağrısında bulundu

Gelişmelere ilişkin yazılı açıklamasında Lübnan ve Suriye’de çok sayıda telsiz patlamaları meydana geldiğine ilişkin haberler sonrasında alarma geçtiklerini belirten Guterres, “Tüm taraflara gerginliğin daha fazla yayılmasını engellemek için itidal çağrısında bulunuyorum.” ifadesini kullandı.

Guterres, tarafların BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararına saygı duymalarını talep ederek, istikrarın sağlanması için çatışmalara son verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

BM Genel Sekreteri, BM’nin bölgede şiddeti sonlandırmayı amaçlayan her türlü diplomatik ve siyasi çabayı destekleyeceğini kaydetti.

Guterres, New York’ta düzenlediği basın toplantısında ise sivil objelerin “silahlandırılmamasının” büyük önem taşıdığını belirterek, bunun tüm dünyadaki hükümetler için bir kural olması gerektiğini dile getirdi.

İsviçre itidal çağrısı yaptı

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu’da artan gerginliğe dair X hesabından açıklama yaptı.

“Dün Lübnan’da meydana gelen (çağrı cihazı) patlamalardan derin endişe duyuyoruz.” ifadesinin yer aldığı açıklamada, bu yaşananların ülkenin ve bölgenin istikrarı ile güvenliğini daha da zayıflatma riski taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, “Tüm tarafları büyük bir bölgesel tırmanıştan kaçınmak için azami itidal göstermeye çağırıyoruz. Uluslararası hukuka saygı gösterilmeli ve siviller her zaman korunmalı.” değerlendirmesine yer verildi.

İran’dan kınama geldi

İran Hükümet Sözcüsü Muhacerani, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “Dün çağrı cihazlarının patlatılması, bugün ise Lübnan Hizbullah üyelerinin telsiz cihazlarının patlatılmasında işlenen ve yüzlerce Lübnan vatandaşının ölümüne ve yaralanmasına yol açan suç kınanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Muhacerani, İsrail’in eylemlerinin “nefret ve tiksintiye” neden olduğunu belirtti.

Çağrı cihazlarının patlatılması olayı nedir?

Lübnan’da 17 Eylül Salı günü Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023’ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.



İsrail’in çağrı cihazlarını patlatması sonucu 9 Lübnanlı hayatını kaybetti.

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