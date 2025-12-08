Netanyahu: Suriye’nin güneyindeki varlığımızdan vazgeçmeyeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dışişleri Bakanlığı yöneticileriyle düzenlenen konferansta, ülkesinin Suriye’nin güneyindeki askeri varlığına ilişkin kritik mesajlar verdi. Golan Tepeleri’ne komşu bölgeler ve Cebel eş-Şeyh çevresindeki stratejik hatların korunmasının temel öncelikleri olduğunu belirten Netanyahu, bu alanlardan çekilmenin kesinlikle gündemde olmadığını vurguladı.

Netanyahu: İsrail’in çekilme planı yok

Netanyahu, Güney Suriye’de işgal altında tuttukları bölgelerin ulusal güvenlik için “vazgeçilmez” olduğunu ifade ederek, “Bu varlıkları korumak istiyoruz” dedi. Bölgedeki askeri hakimiyetin, İsrail sınırlarının güvenliği açısından kritik bir rol oynadığını savundu.

Güvenlik anlaşması ihtimali masada

İsrail Başbakanı, Şam yönetimiyle Suriye’nin güneyinin silahsızlandırılmasını içerecek olası bir anlaşmanın mümkün olabileceğini söyledi. Böyle bir düzenlemenin, bölgede yaşayan Dürzi topluluklarının güvenliğini sağlamaya yardımcı olabileceğini dile getirdi.

Golan hattında belirsizlik sürüyor

Netanyahu’nun açıklamaları, Golan Tepeleri ve çevresindeki statünün tartışıldığı bir dönemde geldi. İsrail’in işgal altındaki alanlara yönelik tutumunun değişmeyeceğini vurgulaması, bölgedeki siyasi ve askeri tansiyonun yeniden gündeme taşınmasına neden oldu.

