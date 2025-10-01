ABD’de bütçe krizi: Federal hükümet kepenk indirdi

Amerika Birleşik Devletleri’nde federal hükümet, bütçe görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle gece yarısı itibarıyla faaliyetlerini durdurdu. Senato’da yapılan son oylamada geçici bütçe tasarısı kabul edilmezken, Demokratlar özellikle düşük gelirli aileleri kapsayan sağlık harcamalarının yeniden artırılmasını talep etti. Başkan Donald Trump ise muhalefeti suçlayarak işten çıkarmalar ve sosyal programlarda kesinti tehdidinde bulundu.

Demokratlardan sağlık fonu ısrarı

Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen yedi haftalık geçici bütçe Senato’da reddedildi. Demokratlar, sağlık sigortası kapsamındaki harcamaların geri çekilmesine itiraz ederek destek vermedi. Temsilciler Meclisi Demokrat lideri Hakeem Jeffries, Cumhuriyetçilerin “ülkeyi shutdown’a sürüklediğini” söyleyerek sağlık sisteminin korunmasının öncelikleri olduğunu vurguladı.

Trump: Kapanmadan fayda sağlayabiliriz

Başkan Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada krizin sorumluluğunu Demokratlara yükledi. “Birçok kişiyi işten çıkarmak zorunda kalacağız, bunların çoğu Demokrat olacak” diyen Trump, hükümetin kapanmasını “istemediğimiz birçok şeyi ortadan kaldırmak için fırsat” olarak gördüğünü ifade etti.

Yüz binlerce çalışan etkilenecek

2019’daki 35 gün süren rekor kapanıştan sonra ilk kez hükümet yeniden durdu. Kongre Bütçe Ofisi’ne göre 750 bine yakın kamu çalışanı ya zorunlu izne çıkarılacak ya da maaş almadan çalışmak zorunda kalacak. Posta hizmetleri, ordu, sosyal güvenlik ve gıda yardımları gibi temel işlevler ise devam edecek.

Washington’da alışılmış kriz

ABD’de modern bütçe sistemi 1976’dan bu yana 21 kez hükümetin kapanmasına yol açtı. Çoğu kısa sürse de en uzun kriz 2018 sonunda yaşanmış, Trump’ın Meksika sınırına duvar ödeneği talebi nedeniyle hükümet 35 gün boyunca kapalı kalmıştı. Yeni krizin ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor.

Sırada ne var?

Senato hafta içinde yeniden toplanacak ancak Yahudi bayramı Yom Kippur nedeniyle görüşmeler kesintiye uğrayacak. Cumhuriyetçiler, kasım sonuna kadar bütçeyi uzatmayı teklif etmişti, ancak 60 oya ulaşılamaması nedeniyle belirsizlik sürüyor.

