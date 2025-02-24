Avrupa ve Kanada liderlerinden Ukrayna’ya destek ziyareti

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin üçüncü yıl dönümünde, Avrupa ve Kanada’dan 12 lider, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e giderek destek mesajı verdi. Ziyaret, savaşın devam ettiği bir dönemde Ukrayna’nın en önemli müttefiklerinden bazılarının dayanışmasını göstermek amacıyla gerçekleşti.

Von der Leyen: “Ukrayna’nın Kaderi, Avrupa’nın Kaderidir”

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve diğer Avrupalı liderler, Kiev tren istasyonunda Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Başkanlık Ofisi Başkanı Andrii Yermak tarafından karşılandı.

Von der Leyen, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Avrupa’nın Kiev’de olduğunu çünkü Ukrayna’nın da Avrupa’da olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu hayatta kalma mücadelesinde sadece Ukrayna’nın değil, Avrupa’nın da kaderi söz konusu.”

Avrupa Konseyi Başkanı Acil Zirve Çağrısı Yaptı

Kiev’e giden liderler arasında Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Kuzey Avrupa ülkelerinin ve İspanya’nın başbakanları da yer aldı. Liderler, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelerek Ukrayna’ya sağlanacak desteği görüşecek.

Avrupa’nın Ukrayna politikasını, ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki yeni politik değişikliklere uyarlamak amacıyla harekete geçen Costa, 6 Mart’ta Brüksel’de 27 AB liderini acil zirvede bir araya getireceğini duyurdu. Zirvede, Ukrayna’nın Avrupa’dan alacağı destek öncelikli gündem maddesi olacak.

Trump Yönetiminin Politika Değişikliği ve Avrupa’nın Tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna politikasıyla ilgili yaptığı son değişiklikler, Avrupa ülkelerini yeni stratejiler belirlemeye yöneltti. Avrupa’nın, Washington’un Ukrayna’ya sağladığı askeri yardımları azaltabileceği ihtimaline karşı, Kiev’e yönelik desteğini artırmaya çalıştığı belirtiliyor.

Ukrayna, Batılı müttefiklerinden daha fazla ekonomik ve askeri destek talep ederken, AB ülkeleri ve Kanada da savaşın dördüncü yılına girerken Ukrayna’nın direnişine destek vermeye devam edeceklerini vurguluyor.

Kiev’de yapılan bu kritik ziyaret, Ukrayna’nın uluslararası destek açısından yalnız olmadığını gösterirken, önümüzdeki haftalarda Avrupa’nın atacağı adımlar merakla bekleniyor.

