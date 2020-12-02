“Hermes Çanta” Yazısının Sahibi Gazeteciye Beraat

Evrensel gazetesi yazarı Ender İmrek’e ‘Parıl parıl parlıyordu Hermes çanta’ başlıklı yazısı nedeniyle açılan davanın 3. duruşması bugün görüldü.

Bakırköy 2’nci Asliye Ceza Mahkemesinde’ki duruşmada söz alan Ender İmrek önceki beyanlarını tekrar ederek, Fransa ile ilişkilerin gerilmesinden sonra çanta meselesinin yeniden gündeme geldiğini söyledi. Bazı gazetecilerin çantanın orijinal olmadığı yönünde yazılar yazdığını hatırlatan İmrek, çanta meselesine yazılıp çizilenlere bakılırsa bir izahat getirilmek istediğini ifade etti. Yazdığı yazıda suç unsuru olmadığını belirten İmrek, bu nedenle beraat talebinde bulundu.

İmrek’in avukatı Yıldız İmrek de böyle bir davanın hiç açılmaması gerektiğini söyledi. İddianamede isnat edilen hakaret suçunun oluşmadığını belirten Yıldız İmrek, müvekkili hakkında beraat talebinde bulundu. Mahkeme, hakaret suçunun unsurların oluşmadığı gerekçesi İmrek hakkında beraat kararı verdi.