Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Günü Ne Açıklayacak?

Başkent Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ‘Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemiz kaynaklı olmayan bazı sıkıntılarla karşılaşsak da Türk ekonomisi salgın öncesi ivmesini tekrar yakalamış görünüyor” dedi.

Erdoğan, cuma günü verecekleri müjde ile Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağını söyledi.

Erdoğan açıklayacağı müjde ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

“İnşallah cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Biz de bu müjdenin hayalleri, rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Şimdi açıklarsam bu işin heyecanı kaybolur, onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum.”