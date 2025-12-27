ABD’nin Venezuela baskısı Karayipler’de tansiyonu yükseltti

Amerika Birleşik Devletleri’nde Donald Trump yönetiminin Venezuela’ya yönelik baskılarını artırması, Karayip Havzası’nda tansiyonu yükseltti. ABD’nin, Venezuela petrol ticaretine karşı “tam ve eksiksiz abluka” uygulamaya başlaması ve uluslararası sularda tanker denetimlerine girişmesi, bölgesel bir gerginliğin küresel krize dönüşebileceği tartışmalarını beraberinde getirdi.

ABD’den Venezuela petrolüne abluka

Trump yönetimi, Aralık 2025 itibarıyla Venezuela’nın petrol ticaretine yönelik baskıyı sertleştirdi. ABD, yaptırımlı petrol tankerlerinin Venezuela’ya giriş ve çıkışına “tam ve eksiksiz abluka” uygulanacağını duyurdu. Bu kapsamda ABD’nin, Venezuela açıklarında uluslararası sularda bir tankeri durdurup denetlediği, adımın “gölge filo” üzerinden yaptırımların delinmesini engellemeye yönelik olduğu belirtildi. Venezuela ise bu müdahaleyi “uluslararası korsanlık” olarak nitelendirdi.

Üçüncü ülkelere ek tarife adımı

ABD’nin baskısı yalnızca Venezuela ile sınırlı kalmadı. Trump, Venezuela petrolü ithal eden ülkelere yüzde 25’e kadar ek tarife uygulanabilmesini öngören kararnameyi de devreye soktu. Bu adımın, üçüncü ülkeler üzerinden yürütülen petrol ticaretini caydırmayı amaçladığı ifade edildi.