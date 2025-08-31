İsrail hava saldırısında Yemen’de Husi başbakanı öldürüldü

Ortadoğu’daki gerilim yeni bir boyut kazandı. Husilerin kontrolündeki Yemen hükümetinin başbakanı Ahmed el-Rahawi, İsrail’in Sana’da düzenlediği hava saldırısında öldürüldü. Husi kaynakları, saldırıda birçok bakan ve yetkilinin de yaşamını yitirdiğini ya da yaralandığını duyurdu.

Hedef, hükümet toplantısıydı

Husilerin açıklamasına göre saldırı, hükümetin yıllık faaliyetlerini değerlendirdiği bir toplantıyı hedef aldı. Yerel kaynaklar, el-Rahawi ve üst düzey isimlerin Beit Baws bölgesindeki bir villada bir araya geldiğini, saldırının bu sırada gerçekleştiğini aktardı.

İsrail’den teyit

İsrail ordusu, Sana’da Husi rejimine ait bir “askeri hedefi” vurduğunu ve el-Rahawi’nin diğer üst düzey yetkililerle birlikte öldürüldüğünü doğruladı. Açıklamada, toplantıya katılan isimlerin İsrail’e yönelik “terör eylemlerinden” sorumlu olduğu belirtildi.

El-Rahawi kimdi?

Güneydeki Abyan eyaletinden gelen Ahmed el-Rahawi, eski Yemen lideri Ali Abdullah Salih’in yakın müttefiklerinden biriydi. Husiler Sana’yı ele geçirdiğinde onlarla ittifak kurdu. 2024’te başbakanlığa getirilen el-Rahawi, askeri karar mekanizmasında yer almıyor, sivil yönetimden sorumlu oluyordu.

Olayın bölgesel etkileri neler?

Husiler, İsrail’in Gazze’deki operasyonlarına karşılık olarak iki yıldır Kızıldeniz’deki gemilere saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar, küresel ticaretin yaklaşık 1 trilyon dolarlık bölümünü etkileyen deniz yolunu sekteye uğratmış durumda. Analistler, el-Rahawi’nin öldürülmesinin Husiler için ciddi bir darbe olduğunu, İsrail’in stratejisini altyapı hedeflerinden lider kadrolara kaydırdığını belirtiyor.

