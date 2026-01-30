Fenerbahçe, Ademola Lookman’ı bitiriyor

Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı

Trendyol Süper Lig’de lider Galatasaray’ın 3 puan gerisinde yer alan ve UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda İngiltere Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest ile eşleşen Fenerbahçe transferde tam gaz.

Sarı-lacivertliler, 2026 Afrika Uluslar Kupası’nda Nijerya Milli Takımı ile yıldızlaşan Ademola Lookman’ı bitirmeye yakın.

Gelen son bilgilere göre Nijeryalı futbolcu, Galatasaray‘dan gelen teklifi geri çevirdi.

Bu arada Atletico Madrid’in, İtalyan Serie A kulübü Atalanta’dan Nijeryalı kanat oyuncusu Ademola Lookman’ı transfer etmek için girişimlerini yeniden başlattığı ve 28 yaşındaki oyuncunun imzasını almak için yarışan taliplerin sayısının arttığı bildiriliyor.

Birden fazla kaynağa göre, İspanyol devi, 31 Ocak’ta kapanacak kış transfer penceresinden önce Lookman’ı kadrosuna katma olasılığını araştırmak için Atalanta ile görüşmeleri yeniden başlattı. Bu hamle, Atlético’nun hücum seçeneklerini güçlendirme planının bir parçası olarak görülüyor; kanat oyuncusu hem hız hem de çok yönlülük sağlayacak.

Atletico’nun yenilenen ilgisine rağmen, Fenerbahçe görüşmelerde önde görünüyor. Haberlere göre, İstanbul kulübü Atalanta ile ileri düzeyde görüşmelere başladı ve 35 milyon Euro’yu aşan, potansiyel ek ödemelerle toplamı 40 milyon Euro’ya yaklaştıran önemli bir teklif verdi.

Sarı-lacivertli yetkililerinin, transferin son tarihinden önce Nijeryalı milli oyuncuyu kadrosuna katma konusundaki ciddi niyetlerini vurgulamak için Atalanta ile şartları kesinleştirmek üzere İtalya’da olduğu bildiriliyor. Atletico Madrid’in ilgisi olsa da, böyle bir ücreti karşılamanın finansal sonuçlarını değerlendirdiği ve bu nedenle şimdilik tepkisel bir konumda olduğu anlaşılıyor.

Lookman’ın Bergamo’daki Belirsiz Geleceği

Lookman’ın Atalanta’daki dönemi belirsizlik ve istikrarsız koşullarla geçti; Inter Milan ve Bayern Münih gibi kulüplere yönelik önceki transfer girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Atalanta, Lookman’ın Avrupa’nın en üst liglerindeki deneyimini ve kanıtlanmış yeteneğini yansıtan değerlemesinde ısrarcı kalıyor.

Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan kanat oyuncusu, Atalanta’ya müzakerelerde avantaj sağlıyor, ancak kulüp finansal beklentilerini karşılayan teklifleri değerlendirmeye istekli görünüyor.

Atlético’nun ilgisi, kulübün durumu aktif olarak izlediğini ve Lookman’ı kanat seçeneklerini güçlendirmek için potansiyel bir çözüm olarak gördüğünü gösteriyor. Ancak, Fenerbahçe’nin müzakereleri başarısız olmazsa veya Atlético değerlemeyi karşılamaya istekli olmazsa, İspanyol ekibi Ocak transfer penceresi kapanmadan önce takviye için başka yerlere bakmak zorunda kalabilir.

Transfer döneminin bitimine sadece saatler kala, Lookman’ın yeni adresi için önümüzdeki 48 saatin belirleyici olması bekleniyor. Türkiye’ye mi yoksa İspanya’ya mı transfer olacağı henüz kesinleşmemiş olan kanat oyuncusunun kış transfer süreci, transfer döneminin en yakından takip edilen hikayelerinden biri olmaya aday.

Ademola Lookman’dan futbol şov – Video