FutbolDünyaEn Son HaberlerSpor

Nijerya, Afrika üçüncüsü

Afrika Kupası üçüncülük maçında Mısır'ı seri penaltılarda 4-2 yenerken Osimhen ve Ndidi'nin oynamaması dikkat çekti

NationalTurk NL17/01/2026
5 Bir dakikadan az
Afrika Kupası üçüncülük maçında Nijerya, Mısır'ı seri penaltılarda 4-2 yenerken Osimhen ve Ndidi'nin oynamaması dikkat çekti

Nijerya’da Victor Osimhen şoku

2025 Afrika Uluslar Kupası üçüncülük maçında Mısır ile Nijerya karşı karşıya geldi.

Fas’ın Kazablanka kentindeki Stade Mohammed V’de oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da gol olmadı ve penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışları sonucunda 4-2 üstün gelen yeşiller, turnuvayı üçüncülükle tamamladı.

Mısır ise turnuvayı dördüncü sırada bitirdi. Mohamed Salah takımının ilk penaltı atışından yararlanamadı.

Süper Kartallar’da Trabzonsporlu Paul Onuachu 11’de başlarken Galatasaraylı Victor Osimhen ve Beşiktaşlı Wilfred Ndidi‘ye şans verilmemesi dikkat çekti.

2026 Afrika Kupası şampiyonu yarın TSİ 22.00’de oynanacak Senegal-Fas maçının ardından belli olacak.

Bağlantılar
NationalTurk NL17/01/2026
5 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu