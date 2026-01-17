FutbolDünyaEn Son HaberlerSpor
Nijerya, Afrika üçüncüsü
Afrika Kupası üçüncülük maçında Mısır'ı seri penaltılarda 4-2 yenerken Osimhen ve Ndidi'nin oynamaması dikkat çekti
Nijerya’da Victor Osimhen şoku
2025 Afrika Uluslar Kupası üçüncülük maçında Mısır ile Nijerya karşı karşıya geldi.
Fas’ın Kazablanka kentindeki Stade Mohammed V’de oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da gol olmadı ve penaltı atışlarına geçildi.
Penaltı atışları sonucunda 4-2 üstün gelen yeşiller, turnuvayı üçüncülükle tamamladı.
Mısır ise turnuvayı dördüncü sırada bitirdi. Mohamed Salah takımının ilk penaltı atışından yararlanamadı.
Süper Kartallar’da Trabzonsporlu Paul Onuachu 11’de başlarken Galatasaraylı Victor Osimhen ve Beşiktaşlı Wilfred Ndidi‘ye şans verilmemesi dikkat çekti.
2026 Afrika Kupası şampiyonu yarın TSİ 22.00’de oynanacak Senegal-Fas maçının ardından belli olacak.