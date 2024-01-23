Nijerya’da plastik çatal kaşık kullanımı yasaklandı

Nijerya‘nın en kalabalık eyaletlerinden Lagos’ta plastikten yapılmış tek kullanımlık çatal, kaşık, bıçak ve tabaklar yasaklandı.

Nijerya’da çok konuşulan karar

Lagos Çevre Komiseri Tokunbo Wahab, X hesabından yaptığı açıklamada, biyolojik olarak parçalanamayan plastiklerin önemli bir kirlilik sorunu olduğunu ve kanalizasyonları tıkadığını belirtti.

Wahab, eyalet yönetiminin tek kullanımlık strafor veya diğer plastikten üretilmiş çatal, kaşık, bıçak ve tabakların kullanımı ve dağıtımını yasakladığını duyurdu.

Eyalet yetkilileri de bunları tedarik etmeyi sürdürenlerin, para cezasına çarptırılacağını veya hapse atılacağını ifade etti.

Uluslararası çevre uzmanları, Nijerya’nın yılda 2,5 milyon ton plastik atık ürettiğini; bunların yüzde 88’inden fazlasının geri dönüştürülmediğini değerlendiriyor.

Lagos neresi?

Lagos, Nijerya’nın en büyük şehri ve eski başkentidir. Batı Afrika‘nın en hızlı gelişen kentlerinden biridir. Lagos, İddo, İkoyi ve Victoria gibi bataklık adalarını ve Gine Körfezi’nin bir girintisi olan Benin Körfezi kıyılarını içine alır. Adaları birbirine ve kıyıya bağlayan köprüler vardır. Anakaradaki Apapa önemli bir liman bölgesidir. Nijerya’nın dışarıya sattığı ürünlerin önemli bir bölümü bu limandan gönderilir. Bugünkü Lagos’un kurulu olduğu bölgeye ilk kez 15. yüzyılın sonlarında ayak basan Portekizliler, daha sonra burada bir köle ticareti merkezi kurdular. 1914’te Nijerya’nın başkenti olan Lagos, 19. yüzyıl boyunca İngiliz egemenliği altında kaldı. Lagos’taki başlıca sanayi dalları biracılık, basım, otomobil montajı, gemi onarımı, sabun, lastik ve mobilyadır. Balık sanayisi de önemli bir yer tutar. 1962’de kurulan Lagos Üniversitesi’nin, hukuk fakültesi ve eğitim hastanesi vardır. Lagos’un iklimi, boğucu sıcak ve sağlıksızdır. Altyapı hizmetleri, hızla artan nüfusun gereksinimlerini karşılayamamaktadır. Elektrik ve su dağıtımında sık sık aksaklıklar olurken, fabrikalar da büyük çapta hava kirliliğine yol açmaktadır. 12 Aralık 1991’de başkentlik statüsünü kaybetti ve yeni başkent Abuja şehri oldu.