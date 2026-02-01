Fenerbahçe, Ademola Lookman’ı kaybetti

Fenerbahçe 40 milyon Euro’ya kadar çıktı

Fenerbahçe, Afrika Kupası’nda Nijerya Milli Takımı formasıyla 6 maçta 3 gol, 4 asistle yıldızlaşan Ademola Lookman’da son dakika golü yedi.

28 yaşındaki futbolcu konusunda sarı-lacivertliler, Atalanta ile 40 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmış, oyuncuyla da el sıkışmıştı.

Buna karşın son anda devreye giren Atletico Madrid, Ademola Lookman transferinde son anda devreye girerek kazanan taraf oldu.

Diego Simeone’nin teknik direktörlüğünü yaptığı İspanyol temsilcisi, 15 Ocak’ta forveti Giacomo Raspadori’yi 22 milyon Euro’ya sattığı Atalanta ile bu akşam sona erecek ara transfer dönemi öncesi Lookman için görüşmelerini son iki gündür hızlandırdı.

İtalyan basınına göre Atletico Madrid, Lookman’ı Riyad Air Metropolitano’ya getirmek için Atalanta’ya 35 milyon Euro artı 5 milyon Euro bonus ödeyecek.

Sarı-lacivertliler, transfer döneminin bu akşam 23.59’da sona ereceği İspanya’da Lookman’ın imzasının yetişememesi durumunda yeniden devreye girecek.

Ademola Lookman, UEFA Avrupa Ligi’nde hat-trick yapmıştı – Video