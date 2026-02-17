Yunanistan’da taksiciler kontak kapattı!

Yunanistan’ın başkenti Atina’da taksi şoförleri, Attiki Taksiciler Sendikasının (SATA) çağrısıyla bu sabah itibarıyla greve başladı. Yerel saatle 06.00’da başlayan iş bırakma eyleminin 20 Şubat Cuma günü saat 06.00’ya kadar devam edeceği açıklandı. Grev süresince taksicilerin kent genelinde araçlarıyla protesto geçişleri yapacağı bildirildi.

Yunanistan’da Protestolar ve yürüyüşler planlandı

Sendika tarafından yapılan açıklamaya göre, grev kapsamında farklı günlerde çeşitli toplanma ve yürüyüş programları da hazırlandı. Taksicilerin belirlenen noktalarda bir araya gelerek Ulaştırma Bakanlığı ve Atina Uluslararası Havalimanı yönünde protesto yürüyüşleri gerçekleştirmesi planlanıyor. Ayrıca sendika binası önünde toplanarak araçsız bir yürüyüş yapılacağı da duyuruldu.

Talepler gündemde

SATA, elektrikli araçlara geçiş sürecinde kademeli bir plan uygulanmasını, şoförlü araç kiralama faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerin netleştirilmesini, taksilerin otobüs şeritlerini kullanabilmesini ve vergi yükünün azaltılmasını talep ediyor. Sendika ayrıca, görüşülen yasa tasarısındaki bazı maddelerin piyasada dengesizlik oluşturacağı gerekçesiyle yeniden değerlendirilmesini istedi.

Süresiz grev uyarısı

Sendika yönetimi, taleplerin karşılanmaması halinde eylemlerin süresiz greve dönüşebileceği uyarısında bulundu. Hükümet kanadından ise düzenlemelerde değişiklik yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadığı, konunun parlamentodaki komisyonlarda görüşülmeye devam edeceği belirtildi.

Ulaşımda aksama bekleniyor

Grev süresince Atina ve Attiki bölgesinde taksi bulmanın zorlaşabileceği, özellikle acil sağlık durumları için vatandaşların radyo taksi hizmetlerine veya sendika tarafından duyurulan iletişim numaralarına başvurabileceği ifade edildi.

