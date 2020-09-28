Azerbaycan: Türkiye Müdahale Etmiyor, Silahlarımız Rus Malı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye’nin Dağlık Karabağ krizine hiçbir müdahalede bulunmadığını iddia etti.

Sputnik’e konuşan Bayramov şunları söyledi:

“Türkiye’nin hiçbir müdahalesi olmadı. Eğer Türkiye ile Azerbaycan arasındaki askeri-teknik işbirliğinden söz edecek olursak, Azerbaycan bu alanda bir dizi ülkeyle işbirliği yapıyor, hatta Rusya’yla işbirliği daha fazla. Bugün Azerbaycan ordusunun kullandığı silahların büyük bölümü Rus malı. (Azerbaycan’ın paralı asker kullandığı iddiası) Erivan’ın iddiaları tümüyle asılsız ve dayanaksız. Bununla birlikte Ermenistan’ın Irak elçisinin ve İdlib başkonsolosunun paralı askerlerin Ermeni tarafına çekilmesi konusunda yoğun faaliyet yürüttüklerini biliyoruz.”

Ermenistan, Türkiye’nin Dağlık Karabağ’da yürütülen askeri faaliyetlerle dolaylı olarak ilişkili olduğunu iddia etmiş ve Dışişleri Bakanlığından şu açıklama yapılmıştı;

“Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’a yönelik mevcut saldırganlığı döneminde Türkiye sahada dolaylı olarak varlık gösteriyor. İHA’lar ve savaş uçakları da dahil Türk silahlarını kullanan Türk askeri uzmanlar, Azerbaycan askerleriyle birlikte mücadele ediyor. Türkiye, yabancı militanları Azerbaycan’a yönlendiriyor.”