Kabile çatışması! En az 64 ölü

Papua Yeni Gine’nin uzak Highlands bölgesindeki pusuda en az 64 kişi öldü. Ulusal bir polis sözcüsü BBC’ye yaptığı açıklamada, kurbanların hafta sonu Enga vilayetinde yaşanan bir kabile anlaşmazlığı sırasında vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Highlands bölgesi uzun süredir şiddetle mücadele ediyor ancak bu cinayetlerin son yılların en kötüsü olduğuna inanılıyor.

Ülkede yasa dışı silah ticaretinin artmasının ardından çatışmalarda ölen insanların sayısı da buna paralel olarak artıyor.

Polis, başkent Port Moresby’nin yaklaşık 600 km (373 mil) kuzeybatısındaki Wabag kasabası yakınlarındaki olay yerinde cesetleri toplamaya başladı.

Papua Yeni Gine Kraliyet Polis Teşkilatı Vekili George Kakas, Australian Broadcasting Corporation’a (ABC) şunları söyledi:

“Bu, Enga’da, belki de tüm Highlands’de gördüğüm açık ara en büyük cinayet. Hepimiz perişan haldeyiz, hepimiz zihinsel olarak stresliyiz. Bunu anlamak gerçekten zor.”

Cesetler kamyonlara yükleniyor

Medya kuruluşları, polisin olay yerinden olduğu iddia edilen, cesetlerin bir kamyona yüklendiğini gösteren sansasyonel videolar ve fotoğraflar aldığını söyledi.

Çoğunlukla toprak ve zenginliğin dağıtımı konusunda artan kabile çatışması, geçen Temmuz ayında Enga’da polisin sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlamaları uyguladığı üç aylık bir olağan üstü hal durumuna yol açmıştı.

Geçen yılın ağustos ayında, üç ölü adamın yer aldığı sansasyonel görüntülerin internette yayılmasıyla şiddet uluslararası manşetlere taşındı.

Vali Peter Ipatas ABC’ye, pusu öncesinde çatışmaların yeniden patlak vereceğine dair işaretler bulunduğunu söyledi.

En son yaşanan gerilime 17 kadar kabilenin dahil olduğu göz önüne alındığında, barışı korumanın sonuçta güvenlik güçlerine düştüğünü söyledi.

Hükümet geçen ay, en az 15 kişinin ölümüyle sonuçlanan büyük isyan ve yağma olaylarının ardından olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkenin en yakın müttefiklerinden biri olan Avustralya, cinayet haberlerinin “çok rahatsız edici” olduğunu söyledi.

Başbakan Anthony Albanese Pazartesi günü bir radyo röportajında, “Özellikle polis memurlarının eğitimi ve Papua Yeni Gine’nin güvenliği için önemli destek sağlıyoruz” dedi.