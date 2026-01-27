Trump’tan Güney Kore’ye sert ticaret hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Parlamentosu’nun ABD ile varılan ticaret anlaşmasını hayata geçirmediğini belirterek, ülkeye uygulanan tüm karşılıklı tarifelerin yüzde 15’ten yüzde 25’e yükseltildiğini duyurdu.

Trump: Anlaşmalar bizim için hayati

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ticaret anlaşmalarının ABD ekonomisi açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Anlaşmalarda mutabık kalınan şartlar doğrultusunda tarifeleri düşürmek için hızlı adımlar attıklarını belirten Trump, aynı yaklaşımı ticaret ortaklarından da beklediklerini ifade etti.

Kore Parlamentosu vurgusu

Trump, Güney Kore Parlamentosu’nun ABD ile yapılan ticaret anlaşmasını yürürlüğe koymadığını savunarak, bu durumun Washington açısından kabul edilemez olduğunu söyledi. Trump, söz konusu kararın Güney Kore’nin kendi takdiri olduğunu da ekledi.

“Büyük anlaşma” hatırlatması

Trump, Lee Jae Myung ile 30 Temmuz 2025’te “büyük bir ticaret anlaşmasına” vardıklarını, 29 Ekim 2025’te Güney Kore’de bulunduğu sırada bu şartların yeniden teyit edildiğini hatırlattı.

Otomobilden ilaca geniş kapsam

Açıklamasında yeni tarife kararının kapsamını da paylaşan Trump, Güney Kore’ye yönelik otomobil, kereste, ilaç ve diğer tüm karşılıklı tarifelerin yüzde 15’ten yüzde 25’e çıkarıldığını duyurdu.

