Türkiye’nin Antarktika hedefinde yeni adım

Türkiye’nin kutup bilimlerindeki uzun soluklu yolculuğu yeni bir aşamaya taşınıyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen 10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyeti, İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen törenle uğurlandı. Sefer kapsamında Türk bilim insanları, Antarktika’da iklim değişikliğinden jeofizik çalışmalara uzanan geniş bir alanda araştırmalar yürütecek.

Antarktika’da kalıcı Türk bilim üssü hedefi

Uğurlama töreninin ardından konuşan Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin Antarktika vizyonunun net olduğunu vurguladı. Kacır, bugüne kadar yürütülen bilim seferlerinin, Türkiye’nin Antarktika Anlaşmalar Sistemi içerisinde danışman ülke statüsü kazanma hedefine hizmet ettiğini belirterek, Antarktika’da kalıcı bir Türk Bilim Araştırma Enstitüsü kurulmasının öncelikler arasında yer aldığını ifade etti.

200’den fazla Türk bilim insanı kutuplarda görev aldı

Kacır, 2017 yılından bu yana Türkiye’nin 9 Antarktika ve 5 Arktik bilim seferi düzenlediğini hatırlatarak, bu süreçte 200’ü aşkın Türk bilim insanının kutup bölgelerinde görev aldığını söyledi. Söz konusu seferlerde 150’den fazla bilimsel araştırma projesinin hayata geçirildiğini aktaran Kacır, yabancı araştırmacıların da Türk bilim seferlerinde misafir edildiğini kaydetti.

İklim değişikliği araştırmaları ön planda

Bu yılki seferde 17 Türk bilim insanı ile birlikte yabancı araştırmacıların da yer aldığını belirten Kacır, Antarktika’daki çalışmaların ağırlıklı olarak iklim değişikliği üzerine yoğunlaşacağını dile getirdi. Önceki yıllarda başlatılan projelerin devam ettirileceğini söyleyen Kacır, mevcut Türk Bilim Araştırma Kampı’nda elde edilecek verilerin küresel bilim dünyası açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kutup çalışmaları küresel gündemde

Kutup bölgelerinin artık uluslararası gündemin üst sıralarında yer aldığını belirten Kacır, Antarktika ve Arktik’te yürütülen bilimsel faaliyetlerin Türkiye’nin sanayi ve teknoloji vizyonuna doğrudan katkı sunduğunu söyledi. Türkiye’nin 35 farklı uluslararası kurumla ortak çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Kacır, bu iş birliklerinin küresel bilim sahnesindeki görünürlüğü artırdığını kaydetti.

TEKNOFEST kuşağı da sefere katılıyor

Bu yılki sefere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin yanı sıra TEKNOFEST Kutup Araştırmaları Proje Yarışması’nda dereceye giren lise öğrencilerinin de katıldığını açıklayan Kacır, gençlerin bu tür bilimsel seferlerde yer almasının Türkiye’nin gelecek vizyonunu yansıttığını söyledi. Kacır, “Bu tablo, Türkiye’nin gençlerine sunduğu bilim ve teknoloji ufkunun en somut göstergelerinden biridir” dedi.

Bilim seferleri artarak sürecek

Bakan Kacır, 10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nin tamamlanmasının ardından 6. Arktik Bilim Seferi için hazırlıkların başlayacağını belirterek, Türkiye’nin kutup araştırmalarındaki kararlılığının süreceğini ifade etti.

Koordinatör Özsoy: Antarktika geçmişin ve geleceğin kaydı

Seferin koordinatörlüğünü yürüten Burcu Özsoy, Antarktika’nın milyonlarca yıllık iklim hafızasına sahip olduğunu belirterek, bu verilerin hem geçmişi anlamak hem de geleceğe dair projeksiyonlar oluşturmak açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

