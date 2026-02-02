Trump açıkladı! Hindistan ürünlerine vergi yüzde 18

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yapılan görüşmelerin ardından iki ülke arasında ticaret anlaşmasına varıldığını açıkladı. Anlaşma kapsamında ABD’nin Hindistan’dan ithal edilen ürünlere uyguladığı gümrük vergileri yüzde 25’ten yüzde 18’e düşürülecek.

Trump: Ticaret engelleri sıfırlanacak

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Hindistan’ın ticaret engellerini sıfıra indireceğini ve Rus petrolü alımını durduracağını belirtti. Bu kapsamda, Hindistan’ın Rusya’dan petrol almayı sürdürmesi nedeniyle uygulanan ek yüzde 25’lik ceza tarifesinin de kaldırılacağı ifade edildi.

Rus petrolü ve enerji alımı gündemdeydi

Trump, Modi ile yaptığı telefon görüşmesinde ticaretin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşının da ele alındığını aktararak, “Rus petrolü alımını durdurmayı ve ABD’den, hatta potansiyel olarak Venezuela’dan çok daha fazla petrol almayı kabul etti” ifadelerini kullandı.

500 milyar dolarlık ABD ürünü alımı taahhüdü

Trump, Modi’nin talebi üzerine anlaşmayı hemen kabul ettiğini belirterek, Hindistan’ın enerji, teknoloji, tarım ve kömür ürünleri başta olmak üzere 500 milyar doları aşan ABD ürünü satın almayı taahhüt ettiğini açıkladı.

Hindistan’dan memnuniyet mesajı

Başbakan Narendra Modi ise X hesabından yaptığı açıklamada anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “1,4 milyar Hint halkı adına Başkan Trump’a bu önemli duyuru için teşekkür ediyorum. Dünyanın en büyük demokrasileri birlikte çalıştığında halklarımız kazanır” ifadelerini kullandı.

Tarifeler ticareti olumsuz etkilemişti

ABD’nin ağustos ayında Hindistan ürünlerine uyguladığı ve Rus petrolü bağlantılı cezaları da içeren yüzde 50’lik tarifeler, Hint ihracatında sert düşüşe yol açmıştı. Yeni anlaşmayla birlikte bu yaptırımların kaldırılması ve ticari ilişkilerin yeniden canlanması bekleniyor.

Piyasalar anlaşmayı olumlu karşıladı

Trump’ın anlaşmayı duyurmasının ardından ABD borsalarında sınırlı yükseliş görüldü. Analistler, Washington–Yeni Delhi hattındaki bu adımın küresel ticaret dengeleri açısından önemli olduğuna dikkat çekiyor.

