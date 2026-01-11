Tahran’da protestolar büyüyor

İran’ın başkenti Tahran’da cumartesi gecesi hükümet karşıtı sloganlar sokaklara yayıldı. AFP’nin aktardığına göre, son üç yılın en büyük rejim karşıtı hareketi olarak nitelendirilen protestolar, yoğun güvenlik baskısı ve ülke genelinde uygulanan internet kesintisine rağmen devam etti.

Tahran’da protestolar iki haftadır sürüyor

İran yönetimi, yaklaşık iki hafta önce başkentte başlayan ve kısa sürede ülke geneline yayılan gösterilerin arkasında ABD’nin olduğunu öne sürdü. Ekonomik zorluklar nedeniyle patlak veren protestolar, zamanla dini otoritenin görevden alınması yönündeki taleplerle büyüdü.

İnternet kesintisi ve baskı endişesi

İnsan hakları örgütleri, protestolar sırasında onlarca kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken, cumartesi günü güvenlik güçlerinin müdahalesinin daha da sertleştiği yönünde endişelerini dile getirdi. İnternetin büyük ölçüde kesilmesi nedeniyle ülkeden sağlıklı bilgi akışı sağlanamıyor. NetBlocks verilerine göre, perşembeden bu yana İran genelinde bağlantı neredeyse tamamen durmuş durumda.

ABD’den dikkat çeken mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Washington’un protesto hareketini desteklemeye “hazır” olduğunu söyledi. Trump, daha önce de İran yönetimini, gösterileri bastırma girişimleri nedeniyle “büyük bir belayla” karşı karşıya olduğu yönünde uyarmıştı.

Gerginlik tırmanıyor

Hem sahadaki sert müdahaleler hem de ABD’den gelen açıklamalar, İran’daki protestoların yalnızca iç politik bir kriz olmaktan çıkıp uluslararası gerilimi de artırabileceğine işaret ediyor.