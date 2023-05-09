Maduro: ABD Milyarlarca Dolarımızı Gasp Etti

Ülke televizyonunda konuşan Venezuela lideri Maduro ABD’nin muhaliflerle birlikte ülkesinin milyarlarca dolarını gasp ettiğini söyledi.

Maduro Şunları söyledi:

“Halkıma birlik beraberlik çağrısında bulunuyorum. Dünyada Venezuela’dan çalınan malları geri almak için muazzam bir mücadele verdik. Ulusal egemenliğimize, ekonomik ve petrol egemenliğimize yönelik sapkın olaylara tanık olduk. Citgo şirketinden çalınanlar tek kelimeyle rezilliktir. Bütün Venezuelalılar, ABD’ye sesini yükseltmeli, yağma ve soyguna artık ‘dur’ demelidir. Citgo, Venezuelalılara aittir. Bunları yapanlar sağ muhalefet. Citgo, 10 binden fazla benzin istasyonu ve 3 güçlü rafineriye sahip bir şirkettir. Venezuelalılara ait süper bir kuruluştur. Uluslararası hukukun ötesinde oyunun kurallarını dayatan imparatorluk tarafından yağmalanmasını, soyulmasını ve Venezuela’nın elinden alınmasını kabul edemeyiz.”

Nicolas Maduro koronavirüs salgınına karşı ekonomik ambargoya rağmen en iyi mücadele eden ülkelerden biri olduklarını da iddia etti. Maduro salgın sürecinde Küba, Rusya ve Çin’den satın alınan aşıların önemine de değindi.

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