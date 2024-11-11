Robbie Williams 2025 Avrupa konserlerini duyurdu

Müzik dünyasının en büyük yıldızlarından Robbie Williams 2025 Avrupa turnesi ile birçok ülkede konser vereceğini duyurdu.

Robbie Williams, 2025’in Ocak ayında Güney Afrika’da 3 konser verdikten sonra 31 Mayıs’ta İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da büyük Avrupa turnesine başlayacak.

Birleşik Krallık’taki konserlerin ardından Williams Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, İtalya, İsveç, Polonya ve daha birçok ülkede konserlerine devam edecek.

Turne haberini duyuran Williams “Bu tur şimdiye kadarki en cesur turum olacak – gelecek yıl sizi görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Better Man filminden şarkılar ve biraz da yeni müzik olacak… ama bunlar hakkında yakında daha fazla bilgi vereceğiz” dedi.

Robbie Williams konser biletleri satışa çıkıyor

Şarkıcıya Edinburgh’daki açılış şovunda Rag’n’Bone Man ve Lottery Winners eşlik edecek ve Winners Williams ile tüm İngiltere şovlarında yer alacak. Biletler bu Cuma (15 Kasım) saat 10:00’da genel satışa sunulacak.

Robbie Williams 2025 Konserleri;