Robbie Williams 2025 Avrupa konserlerini duyurdu
Pop ikonu ve Take That'in solisti Robbie Williams, 2025 yılında Avrupa'daki büyük turnesinin ayrıntılarını açıkladı. Robbie Williams konserleri listesinde Türkiye bulunmuyor.
Müzik dünyasının en büyük yıldızlarından Robbie Williams 2025 Avrupa turnesi ile birçok ülkede konser vereceğini duyurdu.
Robbie Williams, 2025’in Ocak ayında Güney Afrika’da 3 konser verdikten sonra 31 Mayıs’ta İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da büyük Avrupa turnesine başlayacak.
Birleşik Krallık’taki konserlerin ardından Williams Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, İtalya, İsveç, Polonya ve daha birçok ülkede konserlerine devam edecek.
Turne haberini duyuran Williams “Bu tur şimdiye kadarki en cesur turum olacak – gelecek yıl sizi görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Better Man filminden şarkılar ve biraz da yeni müzik olacak… ama bunlar hakkında yakında daha fazla bilgi vereceğiz” dedi.
Robbie Williams konser biletleri satışa çıkıyor
Şarkıcıya Edinburgh’daki açılış şovunda Rag’n’Bone Man ve Lottery Winners eşlik edecek ve Winners Williams ile tüm İngiltere şovlarında yer alacak. Biletler bu Cuma (15 Kasım) saat 10:00’da genel satışa sunulacak.
Robbie Williams 2025 Konserleri;
- 22 Ocak 2025: Cape Town – Güney Afrika
- 25 Ocak 2025: Pretoria – Güney Afrika
- 26 Ocak 2025: Pretoria – Güney Afrika
- 31 Mayıs 2025: Edinburgh – İskoçya
- 6 Haziran 2025: Londra – İngiltere
- 11 Haziran 2025: Manchester – İngiltere
- 13 Haziran 2025: Bath – İngiltere
- 19 Haziran 2025: Kopenhag – Danimarka
- 22 Haziran 2025: Amsterdam – Hollanda
- 25 Haziran 2025: Gelsenkirchen – Almanya
- 28 Haziran 2025: Werchter – Belçika
- 30 Haziran 2025: Hannover – Almanya
- 2 Temmuz 2025: Paris – Fransa
- 5 Temmuz 2025: Barselona – İspanya
- 9 Temmuz 2025: Leipzig – Almanya
- 12 Temmuz 2025: Viyana – Avusturya
- 17 Temmuz 2025: Trieste – İtalya
- 21 Temmuz 2025: Berlin – Almanya
- 22 Temmuz 2025: Berlin – Almanya
- 26 Temmuz 2025: Münih – Almanya
- 1 Ağustos 2025: Kaunas – Litvanya
- 3 Ağustos 2025: Riga – Letonya
- 7 Ağustos 2025: Stockholm – İsveç
- 10 Ağustos 2025: Frankfurt – Almanya
- 13 Ağustos 2025: Stavanger – Norveç
- 16 Ağustos 2025: Trondheim – Norveç
- 23 Ağustos 2025: Dublin – İrlanda
- 7 Eylül 2025 Prag – Çek Cumhuriyeti
- 9 Eylül 2025: Kraków – Polonya
- 12 Eylül 2025: Budapeşte – Macaristan
- 20 Eylül 2025: Helsinki – Finlandiya