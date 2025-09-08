ANYMA Mısır Konseri: Piramitlerde muhteşem şov

ANYMA 2025 yılında unutulmaz bir etkinliğe imza atıyor. Mısır’daki ünlü Giza piramitlerindeki konser, kariyerinin dönüm noktalarından biri olarak nitelendiriliyor ve antik Giza Piramitleri’nin büyüleyici atmosferinde gerçekleşecek.

Konser, “Quantum Genesys” adını taşıyan özel bir konseptle düzenleniyor ve modern teknoloji ile tarihî bir mekânın eşsiz birleşimini sunuyor. ANYMA, Las Vegas Sphere’de ilk elektronik headliner olan sanatçı olarak da biliniyor ve bu şovda benzer bir görsel şölen vaat ediyor.

10 Ekim 2025’te Büyük Giza Piramitleri’ndeki konsere girişler Grand Egyptian Museum’dan yapılacak. Kapılar 17:00’de açılıyor, etkinlik 20:00’de başlayacak ve gecenin geç saatlerine kadar devam edicek.

Etkinlikte, Vegas Sphere’de ilk kez sahnelenerek çığır açan “The End Of Genesys” prodüksiyonu da dahil olmak üzere, Anyma’nın iki özgün performansı yer alacak.

ANYMA Mısır Konseri Detayları

Anyma, Antik Dünyanın Yedi Harikası’nın en eskisi olan Mısır’daki Giza Piramitleri’nde unutulmaz bir konser verecek. 10 Ekim’deki performans, süperstar DJ ve prodüktör için “belirleyici bir an” anlamına geliyor. Yaklaşık 4.500 yıl önce inşa edilen antik Piramitler, Anyma’nın büyüleyici tekno tarzına uygun. Yerel saatle 17:00 ile 03:00 arasında gerçekleşecek 10 saatlik etkinlikte, organizatörlerin “her şeyi kapsayan” bir duyusal deneyim olarak tanımladığı özel aydınlatma ve sahne prodüksiyon teknolojisi kullanılacak.

Gösteri iki ayrı bölümden oluşacak: Anyma’nın DJ seti olarak sunulan “Quantum” konsepti ve ardından Vegas Sphere’deki ilk elektronik ana sanatçı olarak izleyicileri büyüleyen çığır açıcı görsel-işitsel gösterisi “The End Of Genesys”.

İkinci yapım, insanlık ve teknolojinin birleşmesini simgeleyen Anyma’nın androidi Eva’ya odaklanıyor. Hikâyesi, onun yaratım ve öz farkındalık yolculuğunu takip ediyor ve biyolüminesan damarlarla titreşen ormanlar ve müzikle uyum içinde kıvranan insansı figürler gibi gerçeküstü görseller aracılığıyla evrim, bağlantı ve daha yüksek bilinç arayışı temalarını ele alıyor.

Anyma, akşam boyunca Mısır’da iki set çalacak, ancak 10 saatin tamamını sahnede geçiremeyecek. Diğer sanatçılar daha sonra açıklanacak.

Etkinlikte 21 yaş ve üzeri katılımcılar için yaş sınırlaması bulunuyor.

