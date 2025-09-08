“Yılın Sanatçısı” seçilen Lady Gaga konserlerine devam ediyor

Lady Gaga, on iki adaylıkla 2025 VMA’lerine favori olarak girmişti. Gösteriden önce Taylor Swift ve Beyoncé, VMA tarihindeki en çok ödül alan sanatçı unvanı için yarışmıştı. Her ikisi de 30 ödül kazandı ve bu yıl sadece “Yılın Kadın Sanatçısı” kategorisinde aday gösterildiler. Gaga’nın zaferi, onları en az bir yıl daha aynı sayfada tutacak.

Ancak Lady Gaga, kabul konuşmasının hemen ardından galadan ayrılmak zorunda kaldı. “Keşke kalıp tüm bu muhteşem performansları izleyebilseydim ama Madison Square Garden’a dönmem gerekiyor” diyen sanatçı aynı akşam 30 kilometre uzaklıktaki Manhattan’daki ünlü arenada konser verecek.

Lady Gaga Konserleri Devam Ediyor

Lady Gaga, 2025 ve 2026 ocak ayında “The Mayhem Ball” adını verdiği yeni albümü “Mayhem” şerefine bir dünya turnesine çıkıyor. Turne kapsamında hem Kuzey Amerika’da hem de Avrupa’da birçok konseri bulunuyor.

Turnenin Avrupa ayağı 29 Eylül – 19 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. İlk duraklardan biri Londra olacak ve burada dört farklı konser verecek. Diğer şehirler arasında Manchester, Stockholm, Milano, Barselona, Berlin, Amsterdam, Lyon ve son olarak Paris yer alıyor. Paris’te Accor Arena’da dört farklı konser planlanmış durumda.

Gaga, Avrupa turnesinden önce, Ağustos ve Eylül aylarında ABD ve Kanada’da da konserler veriyor.

Bu duraklardan bazıları Las Vegas, San Francisco, Los Angeles, Seattle, Miami, New York ve Toronto.

Lady Gaga’nın gelecek konserleri şunlar;

10-11-13 Eylül 2025 Scotiabank Arena, Toronto

15-17-18 Eylül 2025 United Center, Chicago

29-30 Eylül / 02-04 2025 Ekim The O2 Arena, Londra

07-08 Ekim 2025 Co-op Live, Manchester

12-13-15 Ekim 2025 Avicii Arena, Stockholm

19-20 Ekim 2025 Unipol Forum, Assago Milano

29-31 Ekim 2025 Palau Sant Jordi, Barselona

04-05 Kasım 2025 Uber Arena, Berlin

09 Kasım 2025 Ziggo Dome, Amsterdam

11 Kasım 2025 AFAS Dome, Antwerp Belçika

13-14 Kasım 2025 LDLC Arena Décines-Charpieu Lyon

18-20-22 Kasım 2025 Accor Arena, Paris

05-06 Aralık 2025 Marvel Stadium, Melbourne

09 Aralık 2025 Suncorp Stadium, Brisbane

12-13 Aralık 2025 Accor Stadium, Sydney

21-22 Ocak 2026 Kyocera Dome, Osaka

25-26-29-30 Ocak 2026 Tokyo Dome, Tokyo

Lady Gaga 2025-2026 Avrupa Turnesi Hakkında Bilgiler

Lady Gaga, 2025 yılında çıkan yeni albümü Mayhem’i destekleyen “The Mayhem Ball” adlı dünya turnesini başlattı. Bu turne, Lady Gaga’nın sekizinci başlıca konser serisi olup, toplam 63 konserden oluşuyor ve 16 Temmuz 2025’te Las Vegas’ta başlayıp 30 Ocak 2026’da Tokyo’da sona erecek. Turne, Lady Gaga’nın 2018’den beri ilk arena odaklı büyük turu olarak tasarlandı; stadyumlar yerine arenalarda sahne alarak daha samimi ve teatral bir deneyim sunmayı hedefliyor. Eleştirmenlerden büyük övgü aldı; vokalleri, sahne tasarımı, kostümleri ve koreografisiyle “teatral bir başyapıt” olarak nitelendirildi. Turne, albümün temaları olan travma, kaos ve iyileşme üzerine kurulu bir hikaye anlatıyor ve Gaga’nın fibromyalgia kaynaklı kronik ağrılarından kurtulma sürecini de yansıtıyor.

Avrupa ayağı, turnenin ikinci bacağı olarak Ekim-Kasım 2025’te gerçekleşecek ve birden fazla ülkede arenalarda sahnelenecek. Turne, Lady Gaga’nın 2022’deki Chromatica Ball’dan sonraki ilk büyük Avrupa turu. Bilet satışları Nisan 2025’te başladı ve birçok konser hızla tükendi; VIP paketleri (ön sıra biletler, ön-show resepsiyonu, özel hediyeler) hala mevcut. Ortalama bilet fiyatı 100-500 € arasında değişiyor, VIP’ler ise 800 €’dan başlıyor. Turne, Live Nation tarafından organize ediliyor ve Gaga, “Bu tur, hayranlarımla daha yakın bağ kurmak için tasarlandı” diye belirtti.

Linkin Park 2025 büyük dünya turnesi açıklandı: İşte konser listesi