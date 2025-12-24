Epstein dosyalarında Türkiye iddiası

ABD Adalet Bakanlığı’nın Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin yayımladığı yeni belgeler, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik istismar iddialarını yeniden tartışmaların merkezine taşıdı. BBC’nin incelediği belgelere dayandırılan iddialarda, Türkiye’den küçük kız çocuklarının bu ağın bir parçası olarak dosyalara girdiği ifadeleri yer aldı. Ortaya çıkan tablo, siyasiler tarafından “insanlık suçu” olarak tanımlandı.

Turhan Çömez: Tek kelimeyle korkunç

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı’nın Epstein dosyasındaki bazı bilgi ve belgeleri kamuoyuna açtığını belirtti. Çömez, paylaştığı belgelerde Türkiye’den küçük kız çocuklarının istismar ağına dahil edildiğine dair ifadelerin bulunduğunu vurguladı.

Çömez açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Amerikan Adalet Bakanlığı, Epstein dosyasındaki bazı bilgi ve belgeleri kamuoyuna açıkladı. Bu belgelerde Türkiye’den küçük kız çocuklarının istismar adasına götürüldüğü yazıyor. Çocukların İngilizce bilmedikleri için zorluk çektikleri de not edilmiş. Tek kelimeyle korkunç bir insanlık suçu.”

Belgelerde yer alan ülkeler ve çocuklar

Paylaşılan belgelerde, Epstein’in “Türkiye’den, Çek Cumhuriyeti’nden, Asya’dan ve birçok farklı ülkeden, çoğu İngilizce konuşamayan reşit olmayan kız çocuklarını” ABD’ye taşıdığı iddiaları yer aldı. Dosyalarda, çocukların dil bilmemeleri nedeniyle ciddi zorluklar yaşadıklarının özellikle not edildiği görüldü.

On binlerce belge, yüzlerce video

ABD Adalet Bakanlığı, Epstein dosyasına ilişkin bugüne kadar en kapsamlı belge paylaşımını gerçekleştirdi. Son açıklamada tek seferde 11 bin belgenin kamuoyuna açıldığı, bu belgeler arasında yüzlerce video, ses kaydı ve çok sayıda kanıt dosyasının bulunduğu belirtildi. Belgelerin önemli bir bölümünün hâlâ incelendiği ifade edildi.

E-postalar dosyada yer aldı

Belgeler arasında 2001 ve 2002 yıllarına ait çok sayıda e-posta da yer aldı. Bu yazışmalarda, Epstein’in en yakınındaki isimlerle kurduğu ilişkilere ve organizasyonlara dair ifadeler bulunduğu görüldü. E-postaların bir kısmında “uygunsuz arkadaşlar” ifadesinin yer alması dikkat çekti.

Yetkililer, bu yazışmaların tek başına suç kanıtı oluşturmadığını ancak dosyanın karanlık yönlerine ışık tuttuğunu belirtti.

Trump’ın adı uçuş listelerinde geçti

Dosyada, ABD Başkanı Donald Trump’ın adının 1993–1996 yılları arasında Jeffrey Epstein’in özel jetinin yolcu listesinde sekiz kez yer aldığı bilgisi de bulunuyor. Trump, Epstein ile geçmişte bir tanışıklığı olduğunu kabul ederken, bu ilişkinin Epstein’in tutuklanmasından yıllar önce sona erdiğini ve herhangi bir suça karışmadığını savunuyor.

Fotoğraflar, kaldırılan dosyalar ve tepkiler

Dosyaların yayımlanması sürecinde bazı fotoğrafların geçici olarak internet sitesinden kaldırılması ABD’de tartışma yarattı. Kararın mağdurların korunması amacıyla alındığı açıklanırken, fotoğrafların daha sonra yeniden erişime açıldığı bildirildi. Muhalefet partileri ise “başka nelerin gizlendiği” sorusunu gündeme taşıdı.

Adalet Bakanlığı eleştirilerin hedefinde

ABD Adalet Bakanlığı, Epstein dosyalarının tamamını yasal sürede yayımlamadığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Kongre’de kabul edilen yasa gereği tüm belge ve materyallerin açıklanması beklenirken, dosyaların önemli bölümünün redakte edilmiş olması tepkilere neden oldu.

Küresel dosya, karanlık sorular

Jeffrey Epstein dosyasında bugüne kadar siyaset, iş dünyası ve sanat çevrelerinden birçok ismin adı geçti. Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanırken 2019 yılında hapishanede ölü bulunmuştu. Yayımlanan belgeler, dosyadaki karanlık noktaların hâlâ aydınlatılamadığını ortaya koydu.

