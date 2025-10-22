Sharm el Sheikh tatili neden bu kadar popüler?

Kızıldeniz’deki Sina Yarımadası’nda bulunan Şarm El-Şeyh’te bir tatil, dalış ve şnorkelli yüzme için mükemmeldir. Sakin sular, 40 metreye kadar net görüş sağlar. Yunuslar, deniz kaplumbağaları ve mercan bahçeleri sık görülen manzaralardır.

Sharm el Sheikh tatilinizi çok çeşitli oteller ve dinlence aktiviteleri tamamlar. Yüzme koyları, dalış noktaları ve Naama Körfezi gibi bir gece hayatı bölgesi, Şarm El-Şeyh tatilinize çeşitlilik katar.

Sharm el Sheikh Nerede?

Popüler bir turizm beldesi olan Sharm el Sheikh, Mısır’ın Sina Yarımadası’nın güneyinde yer almaktadır. Birçok tatilci dinlenmek ve bol bol güneşlenmek için buraya gelir. Tatilinizi nasıl daha da güzelleştirebileceğinizi ve Sharm el Sheikh’te sizi bekleyen muhteşem gezi ve aktiviteleri keşfedin.

Muhteşem çöl maceraları

Çöl tutkunu iseniz kesinlikle Mısır’da tatil yapmalısınız! Dünyamızın kurak manzaralarının sunduğu her şey gerçekten büyüleyici. Uçsuz bucaksız alanlar, devasa kaya oluşumları ve yıldızlı geceler beni her seferinde büyülüyor. Bana katılıyorsanız, size birkaç ipucum var: Şarm El-Şeyh çevresindeki çölü keşfetmenin birçok farklı yolu var.

Sharm el Sheikh’te birçok çöl safarisi seçeneği mevcut. Bunun da haklı bir sebebi var, çünkü ATV ile çöl kumlarının üzerinde hız yapmak çok eğlenceli. Eğer bu sizin için fazla cesursa, etkileyici manzaranın tadını çıkarmak için bir cip ile çöle bir gezi de yapabilirsiniz.

Günümüzde çölün ortasında şirin kamplarda konaklayıp, bir yoga eğitmeniyle rahatlatıcı bir programa katılabileceğiniz yoga safarileri bile mevcut. Çok hoş, değil mi?

Çöl turlarının çoğu, heyecan verici deneyimlerle birleştirilmiştir. Örneğin, akşamın geç saatlerinde, çölün ortasındaki yıldızlı gökyüzünün altında, rahat bir Bedevi çadırında çay içebilir ve Arap çöl sakinlerinin kültürleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Hatta size ateşte kendi ekmeklerini nasıl pişirdiklerini bile gösterecekler. Hava tamamen karardığında, teleskoplarla büyülü yıldızlı gökyüzüne hayran kalabilirsiniz.

Sina Dağı’na çıkan binlerce basamak

Yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki, Arapça’da Gabal Musa (Musa Dağı) olarak bilinen Sina Dağı’na bir gezi de görülmeye değer. 2.285 metre yüksekliğe ulaşan dağ, uzaktan bile dikkatinizi çekecektir.

Yürüyüşünüzün başlangıç ​​noktası, 1.500 metreden yüksekte bulunan Aziz Catherine Manastırı olacak. Buradan zirveye kadar kalan metreleri yürüyerek tırmanmanız gerekecek. Toplamda birkaç bin basamak çıkmanız gerekecek, ancak zirveden çevredeki çöl manzarası buna değer. Ve en azından akşamları otelde suçluluk duymadan karnınızı doyurabilirsiniz.

Kızıldeniz’i keşfedin

Çöl deneyimlerinden sonra serinlemek istiyorsanız, size bir sonraki önerimiz elbette Kızıldeniz!

Kızıldeniz’in su altı dünyasını keşfetme fırsatı sunan çeşitli Şarm El-Şeyh gezileri mevcuttur. İster yeni başlayan, ister deneyimli bir dalgıç olun, isterseniz de şnorkelli yüzmeyi tercih edin, tamamen size kalmış. Şnorkelli yüzme ve dalış tekne turlarında mercan resiflerini ve hatta SS Thistlegrom batığını keşfedebilirsiniz. Ardından, teknede serin bir içecek eşliğinde güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Kendiniz suya girecek kadar cesur değilseniz, cam tabanlı bir tekne turunda mercan resiflerine hayran kalabilirsiniz.

Kızıldeniz’deki mercan resifleri

Turlar Kızıldeniz’in farklı yönlerinden başlıyor. Bunlardan biri, Dahab’ın 90 kilometre kuzeyinde uzanan ve 600 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Nabq Doğa Koruma Alanı. Şarm El-Şeyh’te başlayan koruma alanına geziler genellikle bir tekne turu, ardından mangrov ormanlarının keşfi ve şnorkelli yüzme veya dalış turlarını içeriyor. Heyecan verici bir diğer nokta ise Hamburglu bir nakliye şirketine ait MS Maria Schröder batığı, ancak kurak kıyı manzarası da bir o kadar etkileyici.

Rengarenk resifler şnorkelli dalış yapanları ve dalgıçları büyülüyor.

Suudi Arabistan’a ait ıssız bir ada olan Tiran Adası çevresindeki mercan resifleri, şnorkelli yüzme gezileri için de popüler bir destinasyondur. Kristal berraklığındaki turkuaz suları ve rengarenk resifleri, hem şnorkelli yüzenleri hem de dalgıçları büyülemektedir; bu nedenle Sharm el Sheikh gezilerinizde buraya mutlaka bir gezi planlamalısınız. Son olarak, Akabe Körfezi’nin en kuzeyinde, 12. yüzyılda Haçlılar tarafından inşa edilen ve bugün hala bir harabe olarak ayakta duran küçük bir ada olan Firavun Adası’nı bulacaksınız . Ada ayrıca bir mercan resifiyle çevrilidir ve bu da onu kültürel bir geziyi resif keşfiyle birleştirmek için mükemmel bir yer haline getirir.

İster hemen köşede olun, ister arabayla birkaç saat uzaklıkta olun, Mısır tatilinizi zenginleştirecek pek çok şey sunuyor.

Sina Yarımadası’nda yapılabilecek pek çok açık hava aktivitesinin yanı sıra Mısır’da da keşfedilmeyi bekleyen yerler ve şehirler bulunuyor.

Şarm El-Şeyh’in 80 kilometre kuzeyindeki eski bir balıkçı köyü olan Dahab’a mutlaka bir gezi yapın. Bu küçük kasabayı keşfedin ve kendinizi bırakın. Küçük, otantik dükkanlar ve pazarlar Arap tarzında güzelce dekore edilmiştir; her yerde büyüleyici lambalar, baharatlar, kıyafetler ve halılar bulacaksınız. İnsanlar misafirperver ve sıcakkanlı ve her şey inanılmaz derecede otantik. Shams Restaurant’ta, Arap atmosferinde deniz manzarası eşliğinde tipik Mısır yemeklerinin tadını çıkarabilirsiniz. Bundan daha iyisi olamaz.

Kahire ve İskenderiye’ye kısa bir gezi

Mısır, Sharm el Sheikh, Hurgada ve benzerlerinden çok daha fazlasını sunuyor! Kahire ve İskenderiye’ye otobüs veya uçakla ulaşabilirsiniz. Ancak yolculuk oldukça uzun olduğundan, birkaç gün sürecek bir yolculuk kesinlikle değecektir.

Şarm El-Şeyh’ten Kahire’ye direkt uçuşlar gidiş-dönüş sadece 85 €’dan başlıyor. Bu sayede Mısır’ın başkentine sadece bir saatte ulaşabilirsiniz. Ayrıca İskenderiye’ye 200 € karşılığında aktarmasız uçabilirsiniz.

Kahire’ye yakın bir konumda bulunan ve dünyanın en önemli turistik yerleri arasında yer alan Gize Piramitleri’ni mutlaka görmelisiniz. Hatta Kahire son yıllarda o kadar büyüdü ki, piramitler artık şehrin sınırında yer alıyor. Kahire metropol bölgesi 16 milyondan fazla nüfusa sahip ve Mısır’a yapacağınız her seyahatte mutlaka görülmesi gereken bir yer. Avrupa yapıları ve geleneksel eski şehrin birleşimi benzersiz. UNESCO Dünya Mirası Alanı’nın bir parçası olarak ara sokaklarda bir mola vermeli, hareketli Han el-Halili çarşısında yürüyüş yapmalı ve bazı camilerin içlerine göz atmalısınız.

Kahire’nin yaklaşık 200 kilometre kuzeybatısında, Mısır’ın kuzey kıyısında yer alan ve ülkenin Kahire’den sonra ikinci büyük şehri olan İskenderiye, bir başka heyecan verici metropoldür. Akdeniz kıyısındaki konumu sayesinde bu kıyı kenti büyük bir limana da sahiptir. Hareketli tarihi sayesinde burada sayısız tarihi yapı saklıdır. Kraliyet Mücevher Müzesi, kraliyet eşyalarının sergilendiği ve binanın kendisi etkileyici olduğu için kesinlikle görülmeye değerdir. Hem içi hem de dışı gerçek bir mimari sanat eseri olan İskenderiye Kütüphanesi de öyle. Diğer müzeler, camiler, saraylar ve önemli kalıntılar sizi burada bekliyor, bu yüzden Şarm El-Şeyh gezileriniz listesine eklemelisiniz.

MMuhteşem aktiviteler ve heyecan verici gezilerle, Sharm el Sheikh tatilinizde gerçekten çok şey keşfedebilirsiniz. Mısır’ın yanı sıra, İsrail’e ve Ürdün’deki kaya şehri Petra’ya da geziler düzenleniyor. Ancak, oraya direkt uçuş olmadığını ve günübirlik bir gezinin oldukça yorucu olabileceğini unutmayın. Ancak Sina Yarımadası ve Mısır’ın sunduğu birçok şey, Şarm El-Şeyh’te geçireceğiniz bir tatili gerçekten çok çeşitli kılıyor.

Şarm El-Şeyh tatili: dalış, yüzme, güneşlenme

Şarm El Şeyh’te dinlenme ve macera arasında seçim yapabilirsiniz: Karada tüm olanaklarıyla plajların tadını çıkarırken, su altında büyüleyici sakinleriyle göz kamaştırıcı resifler bulacaksınız.

Sharm el Sheikh’te bir tatil, sahilde güneşlenip yüzmek ve su altı dünyasına hayran kalmak için mükemmeldir. Mısır’da şnorkelli yüzme için değerli dalış noktaları arasında, bir gezi kapsamında keşfedebileceğiniz Ras Muhammed Milli Parkı’ndaki Köpekbalığı Resifi ve Yolanda Resifi yer alır. Su altında, diğer canlıların yanı sıra yarasa balığı da göreceksiniz!

Doğrudan otelinizden dalmayı tercih ediyorsanız, Mısır seyahatinizi planlarken ev resifi bulunan otellere odaklanmalısınız. Elbette, bir Şarm El-Şeyh tatilinde plajda zaman geçirmek de önemlidir: Müzik, kokteyller ve şezlongların bulunduğu Viva Plajı, sahil şeridinin biraz dışında yer alırken, Eski Şarm Plajı, Eski Pazar’ın hemen yanındadır ve birçok yerlinin buluşma noktasıdır.

Köpekbalığı Koyu, şnorkelli yüzme keyfini güneşte geçirilen zamanla birleştirir. Bilmekte fayda var: Bu Mısır plajına giriş ücretlidir. İç kesimlere yapacağınız bir gezi de manzara değişikliği sağlar: 200 kilometre uzaklıktaki “Musa Dağı” olarak bilinen Sina Dağı’nda, Aziz Catherine Manastırı’nın kalıntılarını ziyaret edebilir ve ardından 2.285 metre yüksekliğindeki zirveye tırmanabilirsiniz. Muhteşem bir manzarayla karşılaşmadan önce 700 metre tırmanmanız ve yaklaşık 4.000 basamak çıkmanız gerekecek. Şarm El-Şeyh tatilinizin tarihi bir dönüm noktası!

Sharm el Sheikh Hava Durumu

Sharm el Sheikh tatiliniz boyunca iklim subtropikal, sıcak ve kurudur. Şehir, Mısır’ın en sıcak şehirlerinden biridir. Yıl boyunca aynı sıcaklıkları bekleyebilirsiniz: kışın 20°C ile 25°C, yazın ise 30°C ile 35°C arasında. Yaz aylarında tahmini yıllık en yüksek sıcaklık 37°C’dir, hatta bazen daha da yüksektir. Ilık geceler mi? Sorun değil: Şarm El-Şeyh geceleri bile sıcak kalır.

Serinlemek de garantilidir: Şarm El-Şeyh’teki su sıcaklığı ortalama 26°C ile keyiflidir.

Dalışla ilgileniyorsanız, Eylül ve Kasım ayları arasında Şarm El-Şeyh’te bir tatil planlamalısınız: Bu, su altı gezileri ve plaj günleri için Mısır’a seyahat etmek için en iyi zamanlardan biridir. Böylece mutlaka bir dalgıç kıyafetine (ya da sadece ince bir kıyafete) ihtiyacınız olmaz ve su altı dünyasını endişelenmeden keşfedebilirsiniz. Eğer doğayı keşfetmeyi ve örneğin Nabq Doğa Koruma Alanı’na bir gezi yapmayı tercih ediyorsanız, ilkbaharın daha serin aylarından faydalanmalısınız.