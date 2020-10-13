Sahte İçki Ölümleri Sürüyor

Türkiye genelinde sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

İzmir’de mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle birçok kişi hastanelere başvurdu. İzmir’de sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısının 18’e yükseldiği bildirildi.

Sahte içki tükettiği iddia edilen Ahmet Karayiğit, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Karayiğit, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ahmet Karayiğit’in de hayatını kaybetmesiyle, İzmir’de sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e yükseldi.

Son olarak İstanbul’da da 7 kişi daha hayatını kaybetti.

İzmir, Kırıkkale, Mersin, Aydın, İstanbul, Muğla ve Trabzon’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 42’ye yükseldi.