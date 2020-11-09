Berat Albayrak’ın İstifası Sonrası Dövizde Sert Düşüş

Haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul yüzde 2 artı yaparken Dolar/TL de haftaya sert düşüşle başladı.

Geçen hafta 8.5832 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 1.2 değer kazancıyla 8.5235’ten tamamlamıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yeni başkanı Naci Ağbal’ın fiyat istikrarı ve iletişim konusundaki net ve sade açıklamalarının ardından 8.1840’a kadar sert gerileyen dolar/TL, saat 11.30 itibarıyla 8.26’dan işlem görüyor.

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