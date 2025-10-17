Merkez Bankası’nda Emrah Şener’e şok tutuklama

Emrah Şener ile birlikte toplam 8 kişi tutuklandı

Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener tutuklandı. Şener’in Merkez Bankası’nı (kamuyu) 100 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı. TCMB’nin ana hissedarı olduğu BKM’de ihaleye fesat, dolandırıcılık ve zimmet iddialarıyla soruşturma başlatıldı. 8 kişi tutuklandı; aralarında eski TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener, eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş ve yardımcısı Bora Koç bulunuyor. Kamu zararının 100 milyon TL’yi aştığı tespit edildi. “Çipli Kart” ve “TROY Yazılım” ihalelerinde usulsüzlükler belirlendi. Yetkisiz Enarge firmasına 66 milyon TL’lik iş verildi. Boğaziçi Üniversitesi TTO’ya ihalesiz 44 milyon TL aktarıldı. Şener’in kardeşi ve paravan şirkete para transferi yapıldı. “Be Bold” firmasıyla usulsüz alımlar yapıldı. Yurt dışında öğrencilere verilmiş gibi gösterilen yemek kartları Şener’e bırakıldı. Aytaş’ın kurumsal kartı Şener tarafından kullanıldı. Şener suçlamaları reddetti, Aytaş işlemleri Şener’in talimatıyla yürüttüğünü belirtti. Sekiz kişi, zimmet, dolandırıcılık, ihaleye fesat, özel belgede sahtecilik ve örgüt kurma suçlamalarıyla 13 Ekim’de tutuklandı.