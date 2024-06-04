Anayasa Mahkemesi’nden Erdoğan’a şok!

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanını görev süresi dolmadan değiştirme yetkisini iptal etti.

7 Aralık 2023 tarihli kararda, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) 151. maddesinin (h) ve (j) bentlerinin Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmedildi. Söz konusu kararın detayları bugün Resmi Gazete’de açıklandı.

Kararda, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 25. maddesinin birinci fıkrasının yürürlükten, kaldırılmasının (…) iptaline karar verildi” ifadeleri yer aldı

Ayrıca 211 sayılı Kanun’un 29. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “…ve meslekleri ile ilgili olarak en az on yıl çalışmış…” ibaresi ile “…Başkan (Guvernör) ın önerisi üzerine müşterek kararla beş yıl süre ile…” ibaresinin madde metninden çıkarılmasının ve aynı fıkranın üçüncü cümlesinin yürürlükten kaldırılmasının iptaline karar verildi.

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