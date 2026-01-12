Trump ile Fed arasında gerilim tırmanıyor

ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik tartışmalar yeniden alevlendi. Jerome Powell, yaz aylarında Senato’da yaptığı bir konuşma nedeniyle ABD Adalet Bakanlığı tarafından ifadeye çağrıldığını ve hakkında cezai yaptırım tehdidiyle karşı karşıya kaldığını açıkladı. Gelişme, Donald Trump ile Fed arasındaki uzun süredir devam eden gerilimi yeni bir boyuta taşıdı.

Tadilat ifadesi soruşturmanın merkezinde

Powell’ın açıklamasına göre soruşturma, Fed’in Washington’daki iki binasında yürütülen ve maliyeti 2,5 milyar doları bulan yenileme projesine ilişkin Senato Bankacılık Komitesi’nde verdiği ifadeye dayanıyor. Trump, söz konusu tadilatın “aşırı lüks” olduğunu savunarak projeyi defalarca kamuoyu önünde eleştirmişti.

Haziran ayında yapılan oturumda Powell, projede “özel asansörler, VIP yemek alanları ya da yeni mermer kaplamalar bulunmadığını” söylemiş, tartışmalı unsurların güncel planlarda yer almadığını vurgulamıştı.

Powell’dan sert çıkış: Bu bir bağımsızlık meselesi

Powell, pazar günü yayımladığı video mesajda bugüne kadar sürdürdüğü temkinli tutumdan uzaklaşarak açık bir dille konuştu. Powell, cezai tehditlerin faiz kararları üzerindeki siyasi baskının bir sonucu olduğunu savundu.

“Bu tehditler, Fed’in faizleri Başkan’ın tercihine göre değil, ekonomik veriler ışığında belirlemesinin bir sonucudur” diyen Powell, sürecin Fed’in bağımsızlığı açısından kritik bir eşik olduğuna dikkat çekti.

Piyasalar tedirgin: ‘ABD varlıklarından kaçış’ uyarısı

Gelişmeler finans çevrelerinde de yankı buldu. Evercore ISI’dan analist Krishna Guha, yaşananları “son derece sarsıcı” olarak nitelendirirken, dolar, tahvil ve hisse senetlerinde sert satışlar görülebileceği uyarısında bulundu.

Guha, bu sürecin Fed’in siyasetten bağımsız hareket edebilme kabiliyetine zarar verebileceğini ve küresel yatırımcı güvenini sarsabileceğini ifade etti.

Trump: Baskı amacı yok

Trump ise NBC News’e verdiği kısa demeçte Powell hakkındaki soruşturmadan haberdar olmadığını savundu. Soruşturmanın faiz kararlarını etkilemeye yönelik olup olmadığı sorusuna ise “Böyle bir şey aklımdan bile geçmez” yanıtını verdi.

Buna rağmen Trump yönetiminin Powell’ın görev süresi Mayıs ayında sona ermeden yeni bir Fed başkanı adayını açıklamayı değerlendirdiği belirtiliyor.

Cumhuriyetçi senatörden dikkat çeken tepki

Konuya ilişkin ilk ciddi siyasi tepki Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis’ten geldi. Tillis, soruşturma netleşmeden Fed’e yapılacak hiçbir yeni atamayı desteklemeyeceğini açıkladı.

“Eğer Trump yönetiminin Fed’in bağımsızlığını sona erdirmeye çalıştığına dair bir şüphe kaldıysa, artık kalmamıştır” diyen Tillis, bu sürecin aynı zamanda Adalet Bakanlığı’nın tarafsızlığını da tartışmalı hale getirdiğini söyledi.

Adalet Bakanlığı sessiz

ABD Adalet Bakanlığı ise devam eden soruşturmalara ilişkin yorum yapamayacağını bildirdi. Bakanlık, yalnızca kamu kaynaklarının kötüye kullanımı iddialarının öncelikli olarak incelendiğini belirtti.

