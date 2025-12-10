Trump’tan Fed atamalarına “otomatik imza” incelemesi sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, Pennsylvania’da düzenlediği mitingde ekonomi ve para politikalarına yönelik sert açıklamalarda bulundu. Enflasyonun kendi yönetimi döneminde kontrol altına alındığını savunan Trump, borsanın yükselişini “gerçek başarı” olarak nitelendirdi. Eski başkan Joe Biden dönemine ilişkin dikkat çekici bir iddia da ortaya atan Trump, Fed Yönetim Kurulu’ndaki bazı atamaların Biden tarafından “otomatik imza” ile yapılmış olabileceğini belirterek bu konunun inceleneceğini duyurdu.

Trump: Enflasyon kontrol altında, borsa yükseliyor

Konuşmasında tarifelerin ABD ekonomisine “trilyonlarca dolar kazandırdığını” ileri süren Trump, Biden döneminde fiyatların hızla arttığını ve tarihin en yüksek enflasyon oranlarının görüldüğünü söyledi. Mevcut tabloyu ise kendi politikalarının sonucu olarak değerlendiren Trump, “Enflasyon kontrol altına alınmış durumda. Gerçekte yükselen tek şey borsa” dedi.

Powell’a yeniden sert eleştiri

Trump, sık sık hedef aldığı Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini de yineledi. Powell’ın görevde kalmasını istemediğini belirten Trump, “Fed’in kötü bir başkanı var, bir değişiklik yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Otomatik imza” iddiası

Mitingde en dikkat çeken açıklama, Biden döneminde yapılan bazı Fed Yönetim Kurulu atamalarına yönelik oldu. Trump, Powell da dahil olmak üzere toplam dört atamanın ‘otomatik imza’ yoluyla yapılmış olabileceğini iddia etti ve “Biden’ın bu atamaları gerçekten imzalayıp imzalamadığından emin değiliz. Otomatik imza kullanılmış olabileceğini duyduk. Bunu inceleyeceğiz” dedi.

Trump yönetiminin bu iddiayı nasıl ve kimler üzerinden araştıracağı ise henüz açıklanmadı.

