Trump’tan Fed çıkışı: Faiz kararlarında dinlenmeliyim

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan medyasına verdiği röportajda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecekteki yönetimi ve faiz politikalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fed’in yeni başkanının kim olabileceğine dair değerlendirmeler yapan Trump, faiz kararlarında doğrudan etkili olmak istediğini açıkça dile getirdi.

Fed başkanlığı için iki isim öne çıktı

Trump, Fed Başkanlığı için eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh ile Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett’i düşündüğünü belirterek, öncelikli adayının Kevin Warsh olduğunu söyledi. Warsh’ın faizlerin düşürülmesi gerektiği yönündeki görüşünü desteklediğini ifade eden Trump, görüştüğü diğer isimlerin de benzer bir yaklaşım sergilediğini aktardı.

Trump: Ben akıllı bir sesim ve dinlenmeliyim

Göreve gelecek yeni Fed başkanının faiz kararları öncesinde kendisiyle istişare etmesi gerektiğini savunan Trump, “Bu artık genellikle yapılmıyor. Eskiden rutin olarak yapılırdı. Yapılması gerekir. Bu, bizim söylediğimiz her şeyi aynen yapması gerektiği anlamına gelmiyor ama sonuçta ben akıllı bir sesim ve dinlenmeliyim” ifadelerini kullandı.

Hedef: Yüzde 1’in altında faiz

Faizlerin düşürülmesinin, ABD’nin yaklaşık 30 trilyon doları bulan kamu borcunun maliyetini azaltacağını vurgulayan Trump, ülkesinin dünyadaki en düşük faiz oranlarına sahip olması gerektiğini söyledi. Gelecek yıl için faiz beklentisinin sorulması üzerine ise Trump, “Yüzde 1 ve belki onun da altında” yanıtını verdi.

