Fed 2026’ya frene basarak başladı: Faiz kararı değişmedi

Küresel piyasaların odaklandığı ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2026 yılının ilk faiz kararı açıklandı. Fed, yılın ilk para politikası toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,50–3,75 aralığında sabit bıraktı. Karar, para politikasında temkinli duruşun sürdüğüne işaret etti.

Faiz kararı oy çokluğuyla alındı

Fed’in faiz kararının 10’a karşı 2 oyla kabul edildiği açıklandı. Kurul üyelerinden Stephen Mirran ve Christopher Waller, 25 baz puanlık faiz indirimi yapılması yönünde oy kullandı. Diğer üyeler ise mevcut faiz seviyesinin korunmasından yana tavır aldı.

Enflasyon yüksek, istihdam daha dengeli

Fed açıklamasında, enflasyonun hâlâ “bir miktar yüksek seyrini sürdürdüğü” vurgulandı. Buna karşılık işgücü piyasasına ilişkin değerlendirmelerde tonun yumuşadığı dikkat çekti. Önceki metinlerde yer alan istihdama yönelik aşağı yönlü risk ifadesi bu toplantıda çıkarıldı.

Açıklamada, iş kazanımlarının sınırlı kaldığı ancak işsizlik oranının aralık ayında yüzde 4,4’e gerilediği bilgisine yer verildi. Fed, işgücü piyasasında istikrar işaretlerinin güçlendiğini kaydetti.

Fed’de geçmiş indirimlerin ardından ilk duraklama

Fed, geçen yılın eylül, ekim ve aralık toplantılarında toplam 75 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirmişti. Art arda gelen bu indirimlerin ardından, 2026’nın ilk toplantısında faizlerin sabit tutulması dikkat çekti.

Piyasalarda genel beklenti, Fed’in en erken 16–17 Haziran toplantısına kadar faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceği yönünde şekilleniyor.

Powell: Mevcut duruş uygun

Faiz kararının ardından kameraların karşısına geçen Fed Başkanı Jerome Powell, para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Powell, “Maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerimize ulaşmak için çalışmayı sürdürüyoruz. Mevcut politika duruşu bu hedeflere ilerlemeyi destekliyor” dedi.

ABD ekonomisinin sağlam bir zeminde ilerlediğini vurgulayan Powell, konut sektöründeki zayıflığın sürdüğünü, işgücü piyasasının ise istikrar kazanma sürecinde olduğunu ifade etti. Enflasyonun gevşeme gösterdiğini ancak hedeflenen seviyenin üzerinde kaldığını da sözlerine ekledi.

Gözler yaz aylarına çevrildi

Powell’ın görev süresinin Mayıs ayında sona erecek olması, Fed’in önümüzdeki toplantılarını daha da kritik hale getiriyor. Yatırımcılar ve piyasa aktörleri, faiz indirimi için en erken yaz aylarını işaret ediyor.

